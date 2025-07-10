Зеленский попросил США предоставить десять систем Patriot для ВСУ
Зеленский обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot для ВСУ, по его словам, Германия и Норвегия профинансируют закупку трех систем.
Зеленский отметил, что последний диалог с президентом США Дональдом Трампом был позитивным, есть четкие сигналы по восстановлению и продолжению поставок помощи Украине.
"С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно системы Patriot. Мой запрос относительно десяти систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить - у меня есть с ними договоренности - две системы. Норвегия готова оплатить - у меня есть двусторонние договоренности с премьером - одну систему", - сказал Зеленский во время пресс-конференции, трансляция котрой опубликована в YouTube-канале.
По его словам, к финансированию присоединятся и другие "европейские партнеры" Киева, когда украинская сторона получит ответ от производителя относительно дат поставки систем Patriot. При этом добавил, что пакеты вооружений, который Украина стремится купить у США и ЕС, гораздо шире и включают в себя системы ПВО, ракеты, артиллерию и другие виды оружия. Зеленский отметил, что уже есть конкретные даты, и есть понимание, что в эти даты зайдет на Украину.
Зеленский также заявил, что Украина совместно с американскими партнерами нашла техническое решение для массового перехвата дронов армии РФ.
"Сейчас, если наши партнеры услышат полностью, что я с ними обсуждал – мы все будем сбивать", - сказал он, уточнив, что дроны-перехватчики уже могут производить четыре компании, одна из которых – американско-украинская.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.