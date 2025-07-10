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Эксперт: между США, Россией и КНР может начаться гонка ядерных вооружений - РИА Новости, 10.07.2025
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21:31 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/ssha-2028451552.html
Эксперт: между США, Россией и КНР может начаться гонка ядерных вооружений
Эксперт: между США, Россией и КНР может начаться гонка ядерных вооружений - РИА Новости, 10.07.2025
Эксперт: между США, Россией и КНР может начаться гонка ядерных вооружений
Между США, Россией и Китаем может начаться неограниченная гонка ядерных вооружений, считает директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:31:00+03:00
2025-07-10T21:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Между США, Россией и Китаем может начаться неограниченная гонка ядерных вооружений, считает директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "На горизонте существует неограниченная трехсторонняя гонка вооружений с участием США, России и Китая", - сообщил он в четверг в ходе выступления на конференции в Вашингтоне, оценивая риски в ядерной сфере. Кимбалл также указал на то, что в настоящее время затормозился прогресс в переговорах США и России по контролю над вооружениями. "Одни только США в следующие десять лет могут потратить более триллиона долларов на модернизацию ядерного оружия. Поэтому мы движемся в неверном направлении. Нам необходимо выйти из ядерного кризиса и вернуться на путь к миру и безопасности в мире", - отметил эксперт.
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сша, россия, китай, в мире
США, Россия, Китай, В мире
Эксперт: между США, Россией и КНР может начаться гонка ядерных вооружений

Глава ACA Кимбалл: между США, Россией и КНР может начаться ядерная гонка

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Между США, Россией и Китаем может начаться неограниченная гонка ядерных вооружений, считает директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.
"На горизонте существует неограниченная трехсторонняя гонка вооружений с участием США, России и Китая", - сообщил он в четверг в ходе выступления на конференции в Вашингтоне, оценивая риски в ядерной сфере.
Кимбалл также указал на то, что в настоящее время затормозился прогресс в переговорах США и России по контролю над вооружениями.
"Одни только США в следующие десять лет могут потратить более триллиона долларов на модернизацию ядерного оружия. Поэтому мы движемся в неверном направлении. Нам необходимо выйти из ядерного кризиса и вернуться на путь к миру и безопасности в мире", - отметил эксперт.
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