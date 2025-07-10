https://ria.ru/20250710/ssha-2028451552.html

Эксперт: между США, Россией и КНР может начаться гонка ядерных вооружений

Эксперт: между США, Россией и КНР может начаться гонка ядерных вооружений - РИА Новости, 10.07.2025

Эксперт: между США, Россией и КНР может начаться гонка ядерных вооружений

Между США, Россией и Китаем может начаться неограниченная гонка ядерных вооружений, считает директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:31:00+03:00

2025-07-10T21:31:00+03:00

2025-07-10T21:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Между США, Россией и Китаем может начаться неограниченная гонка ядерных вооружений, считает директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "На горизонте существует неограниченная трехсторонняя гонка вооружений с участием США, России и Китая", - сообщил он в четверг в ходе выступления на конференции в Вашингтоне, оценивая риски в ядерной сфере. Кимбалл также указал на то, что в настоящее время затормозился прогресс в переговорах США и России по контролю над вооружениями. "Одни только США в следующие десять лет могут потратить более триллиона долларов на модернизацию ядерного оружия. Поэтому мы движемся в неверном направлении. Нам необходимо выйти из ядерного кризиса и вернуться на путь к миру и безопасности в мире", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20250709/germanija-2028125810.html

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сша, россия, китай, в мире