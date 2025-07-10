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Торможения в диалоге России и США нет, заявил Рябков

Торможения в диалоге России и США нет, заявил Рябков - РИА Новости, 10.07.2025

Торможения в диалоге России и США нет, заявил Рябков

Торможения в диалоге России и США нет, есть "техническая пауза", скоро будет определена дата нового раунда консультаций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:54:00+03:00

2025-07-10T16:54:00+03:00

2025-07-10T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Торможения в диалоге России и США нет, есть "техническая пауза", скоро будет определена дата нового раунда консультаций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза, я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, будут рассмотрены", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций..

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россия, сша, сергей рябков, в мире, стамбул, оон