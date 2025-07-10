https://ria.ru/20250710/ssha-2028374437.html

American Conservative предрек Украине печальное завершение конфликта

American Conservative предрек Украине печальное завершение конфликта - РИА Новости, 10.07.2025

American Conservative предрек Украине печальное завершение конфликта

Конфликт на Украине приближается к печальному для украинских властей финалу, Запад вряд ли выполнит свои обещания относительно поддержки вступления Киева в НАТО РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:11:00+03:00

2025-07-10T15:11:00+03:00

2025-07-10T15:12:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

сергей лавров

нато

евросоюз

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине приближается к печальному для украинских властей финалу, Запад вряд ли выполнит свои обещания относительно поддержки вступления Киева в НАТО и ЕС, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер. "История про Украину подходит к весьма печальному концу... Не только текущий (конфликт - ред.), но также и обещанные в будущем западная интеграция и защита выглядят такими безрадостными для Украины", - пишет Снайдер. По мнению колумниста, обещания Запада относительно поддержки Киева, скорее всего, так и не будут реализованы. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, евросоюз