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American Conservative предрек Украине печальное завершение конфликта - РИА Новости, 10.07.2025
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15:11 10.07.2025 (обновлено: 15:12 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ssha-2028374437.html
American Conservative предрек Украине печальное завершение конфликта
American Conservative предрек Украине печальное завершение конфликта - РИА Новости, 10.07.2025
American Conservative предрек Украине печальное завершение конфликта
Конфликт на Украине приближается к печальному для украинских властей финалу, Запад вряд ли выполнит свои обещания относительно поддержки вступления Киева в НАТО РИА Новости, 10.07.2025
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2025-07-10T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине приближается к печальному для украинских властей финалу, Запад вряд ли выполнит свои обещания относительно поддержки вступления Киева в НАТО и ЕС, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер. "История про Украину подходит к весьма печальному концу... Не только текущий (конфликт - ред.), но также и обещанные в будущем западная интеграция и защита выглядят такими безрадостными для Украины", - пишет Снайдер. По мнению колумниста, обещания Запада относительно поддержки Киева, скорее всего, так и не будут реализованы. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
American Conservative предрек Украине печальное завершение конфликта

American Conservative: конфликт на Украине приближается к печальному финалу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине приближается к печальному для украинских властей финалу, Запад вряд ли выполнит свои обещания относительно поддержки вступления Киева в НАТО и ЕС, считает колумнист журнала American Conservative Тед Снайдер.
"История про Украину подходит к весьма печальному концу... Не только текущий (конфликт - ред.), но также и обещанные в будущем западная интеграция и защита выглядят такими безрадостными для Украины", - пишет Снайдер.
По мнению колумниста, обещания Запада относительно поддержки Киева, скорее всего, так и не будут реализованы.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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