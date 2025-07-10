https://ria.ru/20250710/ssha-2028260717.html
СМИ: США попросили пять африканских стран принять депортируемых мигрантов
СМИ: США попросили пять африканских стран принять депортируемых мигрантов - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ: США попросили пять африканских стран принять депортируемых мигрантов
Власти США обратились к пяти африканским странам с предложением принять депортируемых мигрантов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренний... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:34:00+03:00
2025-07-10T04:34:00+03:00
2025-07-10T04:34:00+03:00
в мире
сша
мавритания
габон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67958/63/679586342_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_56c96cbc49e8c5c67f45aba402299f8b.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти США обратились к пяти африканским странам с предложением принять депортируемых мигрантов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ госдепартамента и чиновников США. Президент США Дональд Трамп в среду принял в Белом доме лидеров пяти африканских стран: Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау. "До того как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, государственный департамент отправил каждой из стран просьбы принять мигрантов", - пишет издание. Как отмечает газета, неясно, согласились ли упомянутые страны на это предложение. По словам чиновника госдепартамента, американские дипломаты говорили своим африканским коллегам, что помощь Вашингтону в решении проблем с миграцией крайне важна для улучшения торговых отношений со страной. Кроме того, по данным источников, США организовали переговоры между представителями Мавритании и Израиля по поводу восстановления дипломатических отношений между двумя странами. В конце июня газета New York Times со ссылкой на правительственные документы и официальных лиц сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа связалась с 58 странами, чтобы заключить соглашение и депортировать туда незаконных мигрантов из Соединенных Штатов. По данным издания, пока на заключение сделки согласились только семь стран, остальные продолжают вести переговоры с американской администрацией. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250616/tramp-2023033767.html
https://ria.ru/20250605/migranty-2021085994.html
https://ria.ru/20250520/administratsija-2018069623.html
сша
мавритания
габон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67958/63/679586342_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eba895f445da735899a0893d927888bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мавритания, габон, дональд трамп
В мире, США, Мавритания, Габон, Дональд Трамп
СМИ: США попросили пять африканских стран принять депортируемых мигрантов
WSJ: США попросили пять африканских стран принять депортируемых мигрантов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Власти США обратились к пяти африканским странам с предложением принять депортируемых мигрантов, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на внутренний документ госдепартамента и чиновников США.
Президент США Дональд Трамп
в среду принял в Белом доме лидеров пяти африканских стран: Габона
, Либерии
, Мавритании
, Сенегала
и Гвинеи-Бисау
.
"До того как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, государственный департамент отправил каждой из стран просьбы принять мигрантов", - пишет издание.
Как отмечает газета, неясно, согласились ли упомянутые страны на это предложение.
По словам чиновника госдепартамента, американские дипломаты говорили своим африканским коллегам, что помощь Вашингтону в решении проблем с миграцией крайне важна для улучшения торговых отношений со страной.
Кроме того, по данным источников, США организовали переговоры между представителями Мавритании и Израиля
по поводу восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
В конце июня газета New York Times со ссылкой на правительственные документы и официальных лиц сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа связалась с 58 странами, чтобы заключить соглашение и депортировать туда незаконных мигрантов из Соединенных Штатов. По данным издания, пока на заключение сделки согласились только семь стран, остальные продолжают вести переговоры с американской администрацией.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.