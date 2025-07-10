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СМИ: США попросили пять африканских стран принять депортируемых мигрантов

СМИ: США попросили пять африканских стран принять депортируемых мигрантов - РИА Новости, 10.07.2025

СМИ: США попросили пять африканских стран принять депортируемых мигрантов

Власти США обратились к пяти африканским странам с предложением принять депортируемых мигрантов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренний... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T04:34:00+03:00

2025-07-10T04:34:00+03:00

2025-07-10T04:34:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти США обратились к пяти африканским странам с предложением принять депортируемых мигрантов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ госдепартамента и чиновников США. Президент США Дональд Трамп в среду принял в Белом доме лидеров пяти африканских стран: Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау. "До того как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, государственный департамент отправил каждой из стран просьбы принять мигрантов", - пишет издание. Как отмечает газета, неясно, согласились ли упомянутые страны на это предложение. По словам чиновника госдепартамента, американские дипломаты говорили своим африканским коллегам, что помощь Вашингтону в решении проблем с миграцией крайне важна для улучшения торговых отношений со страной. Кроме того, по данным источников, США организовали переговоры между представителями Мавритании и Израиля по поводу восстановления дипломатических отношений между двумя странами. В конце июня газета New York Times со ссылкой на правительственные документы и официальных лиц сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа связалась с 58 странами, чтобы заключить соглашение и депортировать туда незаконных мигрантов из Соединенных Штатов. По данным издания, пока на заключение сделки согласились только семь стран, остальные продолжают вести переговоры с американской администрацией. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250616/tramp-2023033767.html

https://ria.ru/20250605/migranty-2021085994.html

https://ria.ru/20250520/administratsija-2018069623.html

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в мире, сша, мавритания, габон, дональд трамп