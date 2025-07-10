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Гуцул возглавит список блока "Победа" на выборах в молдавский парламент - РИА Новости, 10.07.2025
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15:33 10.07.2025 (обновлено: 15:41 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/spisok-2028379929.html
Гуцул возглавит список блока "Победа" на выборах в молдавский парламент
Гуцул возглавит список блока "Победа" на выборах в молдавский парламент - РИА Новости, 10.07.2025
Гуцул возглавит список блока "Победа" на выборах в молдавский парламент
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам, что согласна возглавить предвыборный список оппозиционного блока "Победа" на досрочных парламентских выборах в РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:33:00+03:00
2025-07-10T15:41:00+03:00
гагаузия
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам, что согласна возглавить предвыборный список оппозиционного блока "Победа" на досрочных парламентских выборах в Молдавии, назначенных на 28 сентября.Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве, политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, а список блока возглавит находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул."Вы все прекрасно знаете, что я в политике не так давно, но за эти два года сколько переживаю я, и сколько пришлось на мою голову, ни один политик в нашей стране за 30 лет такого не испытывал. Конечно, я постараюсь оправдать доверие нашей команды, я приму предложение", — сказала Гуцул.По её словам, она не может подвести тех, кто в неё верит и с кем уже есть опыт успешной работы не только в Гагаузской автономии, но и в других регионах страны.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html
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гагаузия, молдавия, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, кишинев, в мире
Гагаузия, Молдавия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Кишинев, В мире
Гуцул возглавит список блока "Победа" на выборах в молдавский парламент

Гуцул согласилась возглавить список "Победы" на выборах в парламент Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам, что согласна возглавить предвыборный список оппозиционного блока "Победа" на досрочных парламентских выборах в Молдавии, назначенных на 28 сентября.
Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве, политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, а список блока возглавит находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания районного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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"Вы все прекрасно знаете, что я в политике не так давно, но за эти два года сколько переживаю я, и сколько пришлось на мою голову, ни один политик в нашей стране за 30 лет такого не испытывал. Конечно, я постараюсь оправдать доверие нашей команды, я приму предложение", — сказала Гуцул.
По её словам, она не может подвести тех, кто в неё верит и с кем уже есть опыт успешной работы не только в Гагаузской автономии, но и в других регионах страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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ГагаузияМолдавияИлан ШорЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецКишиневВ мире
 
 
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