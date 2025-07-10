Гуцул возглавит список блока "Победа" на выборах в молдавский парламент
Гуцул согласилась возглавить список "Победы" на выборах в парламент Молдавии
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам, что согласна возглавить предвыборный список оппозиционного блока "Победа" на досрочных парламентских выборах в Молдавии, назначенных на 28 сентября.
Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве, политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, а список блока возглавит находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии
Вчера, 13:08
"Вы все прекрасно знаете, что я в политике не так давно, но за эти два года сколько переживаю я, и сколько пришлось на мою голову, ни один политик в нашей стране за 30 лет такого не испытывал. Конечно, я постараюсь оправдать доверие нашей команды, я приму предложение", — сказала Гуцул.
По её словам, она не может подвести тех, кто в неё верит и с кем уже есть опыт успешной работы не только в Гагаузской автономии, но и в других регионах страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.