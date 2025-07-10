Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028458339.html
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.07.2025
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о "невосполнимых потерях" ВСУ в направлении села Александровка Сумской области. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:05:00+03:00
2025-07-10T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
александровка (азовский район)
сумская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о "невосполнимых потерях" ВСУ в направлении села Александровка Сумской области. &quot;Сумская область. Направление села Александровки. Здесь действует слаженный тандем боевых подразделений легендарного спецназа &quot;АХМАТ&quot; Минобороны России… Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в &quot;зеленке&quot; позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчет, который с ювелирной точностью направил смертоносных &quot;птичек&quot; прямо на головы фашистов… В результате блестящего взаимодействия наших воинов враг понес невосполнимые потери в живой силе&quot;, - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни добавил, что такой результат в зоне провождения спецоперации бывает "каждый день".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
александровка (азовский район)
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александровка (азовский район), сумская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Александровка (Азовский район), Сумская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области

Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ у села Александровка Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о "невосполнимых потерях" ВСУ в направлении села Александровка Сумской области.
«

"Сумская область. Направление села Александровки. Здесь действует слаженный тандем боевых подразделений легендарного спецназа "АХМАТ" Минобороны России… Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в "зеленке" позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчет, который с ювелирной точностью направил смертоносных "птичек" прямо на головы фашистов… В результате блестящего взаимодействия наших воинов враг понес невосполнимые потери в живой силе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что такой результат в зоне провождения спецоперации бывает "каждый день".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександровка (Азовский район)Сумская областьРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала