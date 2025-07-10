https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028458339.html
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.07.2025
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о "невосполнимых потерях" ВСУ в направлении села Александровка Сумской области. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:05:00+03:00
2025-07-10T23:05:00+03:00
2025-07-10T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
александровка (азовский район)
сумская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о "невосполнимых потерях" ВСУ в направлении села Александровка Сумской области. "Сумская область. Направление села Александровки. Здесь действует слаженный тандем боевых подразделений легендарного спецназа "АХМАТ" Минобороны России… Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в "зеленке" позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчет, который с ювелирной точностью направил смертоносных "птичек" прямо на головы фашистов… В результате блестящего взаимодействия наших воинов враг понес невосполнимые потери в живой силе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни добавил, что такой результат в зоне провождения спецоперации бывает "каждый день".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
александровка (азовский район)
сумская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александровка (азовский район), сумская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Александровка (Азовский район), Сумская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области
Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ у села Александровка Сумской области