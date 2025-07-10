https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028458339.html

Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области

Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.07.2025

Кадыров сообщил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о "невосполнимых потерях" ВСУ в направлении села Александровка Сумской области. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:05:00+03:00

2025-07-10T23:05:00+03:00

2025-07-10T23:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

александровка (азовский район)

сумская область

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГРОЗНЫЙ, 9 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о "невосполнимых потерях" ВСУ в направлении села Александровка Сумской области. "Сумская область. Направление села Александровки. Здесь действует слаженный тандем боевых подразделений легендарного спецназа "АХМАТ" Минобороны России… Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в "зеленке" позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчет, который с ювелирной точностью направил смертоносных "птичек" прямо на головы фашистов… В результате блестящего взаимодействия наших воинов враг понес невосполнимые потери в живой силе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни добавил, что такой результат в зоне провождения спецоперации бывает "каждый день".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

александровка (азовский район)

сумская область

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Наталья Макарова

александровка (азовский район), сумская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)