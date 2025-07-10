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Российские военные нанесли удар по военному заводу ВСУ в Киеве
Российские военные нанесли удар по военному заводу ВСУ в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025
Российские военные нанесли удар по военному заводу ВСУ в Киеве
Удар нанесен по военному заводу ВСУ в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:31:00+03:00
2025-07-10T21:31:00+03:00
2025-07-10T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по военному заводу ВСУ в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. По информации источников Лебедева, был нанесен удар по двум цехам военного завода, расположенного в Киеве. Как сообщили ему, прилетело "в завод военный, в два цеха". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российские военные нанесли удар по военному заводу ВСУ в Киеве
Лебедев: по двум цехам военного завода, расположенного в Киеве, нанесен удар