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Российские военные нанесли удар по военному заводу ВСУ в Киеве

Российские военные нанесли удар по военному заводу ВСУ в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025

Российские военные нанесли удар по военному заводу ВСУ в Киеве

Удар нанесен по военному заводу ВСУ в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:31:00+03:00

2025-07-10T21:31:00+03:00

2025-07-10T21:31:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Удар нанесен по военному заводу ВСУ в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. По информации источников Лебедева, был нанесен удар по двум цехам военного завода, расположенного в Киеве. Как сообщили ему, прилетело "в завод военный, в два цеха". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины