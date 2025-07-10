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Боец рассказал, что местные жители помогли ВС России освободить Богатырь
Боец рассказал, что местные жители помогли ВС России освободить Богатырь - РИА Новости, 10.07.2025
Боец рассказал, что местные жители помогли ВС России освободить Богатырь
Мирные жители села Богатырь в ДНР во время его освобождения ВС РФ сообщали российским военным данные о размещении ВСУ в населенном пункте, рассказал РИА Новости РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:32:00+03:00
2025-07-10T05:32:00+03:00
2025-07-10T05:32:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирные жители села Богатырь в ДНР во время его освобождения ВС РФ сообщали российским военным данные о размещении ВСУ в населенном пункте, рассказал РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый". "Мирные жители (населенного пункта Богатырь - ред.) были, они нам давали очень много информации, где находятся ВСУ. То есть у нас была такая информация, мы, когда зашли в дом, встретили мирных жителей, они нам передали информацию, где находится опорный пункт вооруженных сил Украины. Мы заходили и зачищали, проверяли их информацию", - рассказал штурмовик. По словам бойца, вся информация от гражданских передавалась командованию, каждая штурмовая группа действовала в соответствии с поступающими приказами. Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР группировкой "Восток" 18 мая.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, что местные жители помогли ВС России освободить Богатырь
Местные жители помогли ВС России освободить село Богатырь в ДНР