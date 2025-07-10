https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028263004.html

Боец рассказал, что местные жители помогли ВС России освободить Богатырь

Боец рассказал, что местные жители помогли ВС России освободить Богатырь - РИА Новости, 10.07.2025

Боец рассказал, что местные жители помогли ВС России освободить Богатырь

Мирные жители села Богатырь в ДНР во время его освобождения ВС РФ сообщали российским военным данные о размещении ВСУ в населенном пункте, рассказал РИА Новости РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:32:00+03:00

2025-07-10T05:32:00+03:00

2025-07-10T05:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирные жители села Богатырь в ДНР во время его освобождения ВС РФ сообщали российским военным данные о размещении ВСУ в населенном пункте, рассказал РИА Новости штурмовик 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Шустрый". "Мирные жители (населенного пункта Богатырь - ред.) были, они нам давали очень много информации, где находятся ВСУ. То есть у нас была такая информация, мы, когда зашли в дом, встретили мирных жителей, они нам передали информацию, где находится опорный пункт вооруженных сил Украины. Мы заходили и зачищали, проверяли их информацию", - рассказал штурмовик. По словам бойца, вся информация от гражданских передавалась командованию, каждая штурмовая группа действовала в соответствии с поступающими приказами. Минобороны РФ сообщало об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР группировкой "Восток" 18 мая.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028261881.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины