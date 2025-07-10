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Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 10.07.2025
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Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском
Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 10.07.2025
Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:09:00+03:00
2025-07-10T05:09:00+03:00
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, осуществляющий запуск ударных дронов на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнем 125-миллиметрового осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров уничтожили вражеский расчет, располагающийся в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно уничтожить выявленную цель с наименьшим расходом боеприпасов.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

Минобороны: экипаж Т-80БВМ уничтожил расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа в зоне СВО
Работа танкового экипажа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Экипаж танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, осуществляющий запуск ударных дронов на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнем 125-миллиметрового осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров уничтожили вражеский расчет, располагающийся в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно уничтожить выявленную цель с наименьшим расходом боеприпасов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вместе с его расчетом
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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