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Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском
Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 10.07.2025
Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:09:00+03:00
2025-07-10T05:09:00+03:00
2025-07-10T05:09:00+03:00
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, осуществляющий запуск ударных дронов на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнем 125-миллиметрового осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров уничтожили вражеский расчет, располагающийся в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно уничтожить выявленную цель с наименьшим расходом боеприпасов.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском
Минобороны: экипаж Т-80БВМ уничтожил расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском