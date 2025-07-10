https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028262139.html

Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 10.07.2025

Танкисты "Центра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:09:00+03:00

2025-07-10T05:09:00+03:00

2025-07-10T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ 74-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, осуществляющий запуск ударных дронов на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнем 125-миллиметрового осколочно-фугасными снарядами на дальности до 10 километров уничтожили вражеский расчет, располагающийся в полуразрушенном здании. Стрельба велась с постоянной корректировкой и контролем попаданий операторами расчетов БПЛА, что позволило оперативно уничтожить выявленную цель с наименьшим расходом боеприпасов.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028262016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)