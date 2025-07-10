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"Никогда не сможет": французы дали совет Трампу по поводу Путина

"Никогда не сможет": французы дали совет Трампу по поводу Путина - РИА Новости, 10.07.2025

"Никогда не сможет": французы дали совет Трампу по поводу Путина

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Дональда Трампа за его выпады в сторону российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T04:19:00+03:00

2025-07-10T04:19:00+03:00

2025-07-10T04:19:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Дональда Трампа за его выпады в сторону российского лидера Владимира Путина."Трамп — наглый индивидуум, не обладающий ни (Необходимым. — Прим. ред.) образованием, ни манерами. Никогда не слышал, чтобы Путин так говорил. Русскую культуру и правда невозможно сравнивать с несуществующей культурой американской", — написал Trianin94.Один из пользователей заметил, что неопределенная риторика хозяина Белого дома позволяет Владимиру Зеленскому продолжать противостояние с Россией и быть уверенным в поддержке со стороны Вашингтона."Путин наступает на Украине. Трамп постоянно противоречит сам себе по вопросам отправки оружия. Зеленский ни в какую не хочет соглашаться на переговоры, поскольку он убежден, что США непременно его спасут", — прокомментировал читатель под ником Diogene.Некоторые обратили внимание на то, что ни Трамп, ни какой-либо из европейских лидеров не подходит на роль посредника между Россией и Украиной."По крайней мере, Путин производит хорошее впечатление — чего Трамп так и не смог добиться — и никогда не сможет", — считает CH-101."Макрон предлагает себя на роль посредника между Трампом и Путиным", — написал erick888."Брижит (Макрон в этой роли. — Прим. ред.) была бы лучше", — сыронизировал в ответ Diogene.Ранее хозяин Белого дома заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" этой беседой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.Как сообщал представитель Кремля, российский лидер в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом Путин, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250709/cnn-2028077123.html

https://ria.ru/20250705/putin-2027336555.html

https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028132614.html

https://ria.ru/20250710/pomosch-2028248312.html

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