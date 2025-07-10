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Главы МИД России и Камбоджи обсудили сотрудничество стран - РИА Новости, 10.07.2025
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13:48 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sotrudnichestvo-2028355187.html
Главы МИД России и Камбоджи обсудили сотрудничество стран
Главы МИД России и Камбоджи обсудили сотрудничество стран - РИА Новости, 10.07.2025
Главы МИД России и Камбоджи обсудили сотрудничество стран
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон на встрече в Малайзии обсудили развитие сотрудничества стран в различных областях, РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:48:00+03:00
2025-07-10T13:48:00+03:00
россия
камбоджа
малайзия
сергей лавров
прак сокхон
ассоциация государств юго-восточной азии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон на встрече в Малайзии обсудили развитие сотрудничества стран в различных областях, региональную и глобальную повестку, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, Сергей Лавров и Прак Сокхон встретились на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, малайзийской столице. "Министры обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня, взаимодействию в рамках многосторонних форумов, а также диалогового партнерства Россия-АСЕАН", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html
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россия, камбоджа, малайзия, сергей лавров, прак сокхон, ассоциация государств юго-восточной азии
Россия, Камбоджа, Малайзия, Сергей Лавров, Прак Сокхон, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Главы МИД России и Камбоджи обсудили сотрудничество стран

Главы МИД РФ и Камбоджи обсудили сотрудничество стран и глобальную повестку

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Прак Сокхон
Сергей Лавров и Прак Сокхон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Прак Сокхон
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон на встрече в Малайзии обсудили развитие сотрудничества стран в различных областях, региональную и глобальную повестку, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, Сергей Лавров и Прак Сокхон встретились на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, малайзийской столице.
"Министры обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня, взаимодействию в рамках многосторонних форумов, а также диалогового партнерства Россия-АСЕАН", - говорится в сообщении.
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РоссияКамбоджаМалайзияСергей ЛавровПрак СокхонАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
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