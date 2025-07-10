https://ria.ru/20250710/sotrudnichestvo-2028355187.html

Главы МИД России и Камбоджи обсудили сотрудничество стран

Главы МИД России и Камбоджи обсудили сотрудничество стран - РИА Новости, 10.07.2025

Главы МИД России и Камбоджи обсудили сотрудничество стран

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон на встрече в Малайзии обсудили развитие сотрудничества стран в различных областях, РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:48:00+03:00

2025-07-10T13:48:00+03:00

2025-07-10T13:48:00+03:00

россия

камбоджа

малайзия

сергей лавров

прак сокхон

ассоциация государств юго-восточной азии

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон на встрече в Малайзии обсудили развитие сотрудничества стран в различных областях, региональную и глобальную повестку, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, Сергей Лавров и Прак Сокхон встретились на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, малайзийской столице. "Министры обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях, обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня, взаимодействию в рамках многосторонних форумов, а также диалогового партнерства Россия-АСЕАН", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html

россия

камбоджа

малайзия

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россия, камбоджа, малайзия, сергей лавров, прак сокхон, ассоциация государств юго-восточной азии