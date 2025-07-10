https://ria.ru/20250710/solikamsk-2028302174.html
В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар
В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар - РИА Новости, 10.07.2025
В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар
Пожар произошел в лесопильном цехе ИК-1 в Соликамске, пострадавших среди персонала и осужденных нет, возгорание ликвидировано, сообщает ГУФСИН по Пермскому... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:45:00+03:00
2025-07-10T10:45:00+03:00
2025-07-10T11:18:00+03:00
происшествия
соликамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028311642_0:407:601:745_1920x0_80_0_0_5974391f1e06b2449b4015e1264fe03a.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пожар произошел в лесопильном цехе ИК-1 в Соликамске, пострадавших среди персонала и осужденных нет, возгорание ликвидировано, сообщает ГУФСИН по Пермскому краю."Десятого июля в 11.30 в ГУФСИН России по Пермскому краю поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 произошло возгорание. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что на место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники ГУМЧС России по Пермскому краю.В колонию выехало руководство и сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю.В настоящее время пожар ликвидирован, сообщается в релизе.
https://ria.ru/20250705/fsin-2027330831.html
соликамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028311642_0:351:601:802_1920x0_80_0_0_a6f6879d53ce2ad6ebbfcd0b04a22d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соликамск
В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар
В лесопильном цехе колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пожар произошел в лесопильном цехе ИК-1 в Соликамске, пострадавших среди персонала и осужденных нет, возгорание ликвидировано, сообщает ГУФСИН по Пермскому краю.
«
"Десятого июля в 11.30 в ГУФСИН России
по Пермскому краю
поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 произошло возгорание. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники ГУМЧС России по Пермскому краю.
В колонию выехало руководство и сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю.
В настоящее время пожар ликвидирован, сообщается в релизе.