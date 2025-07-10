Рейтинг@Mail.ru
В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 10.07.2025 (обновлено: 11:18 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/solikamsk-2028302174.html
В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар
В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар - РИА Новости, 10.07.2025
В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар
Пожар произошел в лесопильном цехе ИК-1 в Соликамске, пострадавших среди персонала и осужденных нет, возгорание ликвидировано, сообщает ГУФСИН по Пермскому... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:45:00+03:00
2025-07-10T11:18:00+03:00
происшествия
соликамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028311642_0:407:601:745_1920x0_80_0_0_5974391f1e06b2449b4015e1264fe03a.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пожар произошел в лесопильном цехе ИК-1 в Соликамске, пострадавших среди персонала и осужденных нет, возгорание ликвидировано, сообщает ГУФСИН по Пермскому краю."Десятого июля в 11.30 в ГУФСИН России по Пермскому краю поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 произошло возгорание. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что на место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники ГУМЧС России по Пермскому краю.В колонию выехало руководство и сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю.В настоящее время пожар ликвидирован, сообщается в релизе.
https://ria.ru/20250705/fsin-2027330831.html
соликамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028311642_0:351:601:802_1920x0_80_0_0_a6f6879d53ce2ad6ebbfcd0b04a22d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, соликамск
Происшествия, Соликамск
В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар

В лесопильном цехе колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар

© Фото : соцсетиПожар в колонии в Соликамске. 10 июля 2025
Пожар в колонии в Соликамске. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : соцсети
Пожар в колонии в Соликамске. 10 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пожар произошел в лесопильном цехе ИК-1 в Соликамске, пострадавших среди персонала и осужденных нет, возгорание ликвидировано, сообщает ГУФСИН по Пермскому краю.
«
"Десятого июля в 11.30 в ГУФСИН России по Пермскому краю поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 произошло возгорание. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники ГУМЧС России по Пермскому краю.
В колонию выехало руководство и сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю.
В настоящее время пожар ликвидирован, сообщается в релизе.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Экс-начальника отдела ФСИН осудили за фиктивные больничные в дни пьянства
5 июля, 03:48
 
ПроисшествияСоликамск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала