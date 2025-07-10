https://ria.ru/20250710/solikamsk-2028302174.html

В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар

В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар - РИА Новости, 10.07.2025

В колонии строгого режима в Соликамске произошел пожар

Пожар произошел в лесопильном цехе ИК-1 в Соликамске, пострадавших среди персонала и осужденных нет, возгорание ликвидировано, сообщает ГУФСИН по Пермскому... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:45:00+03:00

2025-07-10T10:45:00+03:00

2025-07-10T11:18:00+03:00

происшествия

соликамск

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пожар произошел в лесопильном цехе ИК-1 в Соликамске, пострадавших среди персонала и осужденных нет, возгорание ликвидировано, сообщает ГУФСИН по Пермскому краю."Десятого июля в 11.30 в ГУФСИН России по Пермскому краю поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 произошло возгорание. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что на место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники ГУМЧС России по Пермскому краю.В колонию выехало руководство и сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю.В настоящее время пожар ликвидирован, сообщается в релизе.

https://ria.ru/20250705/fsin-2027330831.html

соликамск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, соликамск