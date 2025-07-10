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Россия "дожмет" США в вопросе дипсобственности, заявил Рябков
Россия "дожмет" США в вопросе дипсобственности, заявил Рябков - РИА Новости, 10.07.2025
Россия "дожмет" США в вопросе дипсобственности, заявил Рябков
Москва будет "дожимать" Вашингтон по вопросу возврата российской дипсобственности в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:57:00+03:00
2025-07-10T11:57:00+03:00
2025-07-10T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва будет "дожимать" Вашингтон по вопросу возврата российской дипсобственности в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Здесь (по теме дипсобственности - ред.) тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны. Будем "дожимать", - сказал он журналистам.В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в 2017 году, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников диппредставительства США в России.В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
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россия, сша, москва, вашингтон (штат), сергей рябков, в мире, барак обама, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, В мире, Барак Обама, Главное разведывательное управление РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия "дожмет" США в вопросе дипсобственности, заявил Рябков
Рябков: РФ продолжит диалог с США по теме дипсобственности