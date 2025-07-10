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Секретная служба США отстранила шесть агентов из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 10.07.2025
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05:34 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sluzhba-2028263125.html
Секретная служба США отстранила шесть агентов из-за покушения на Трампа
Секретная служба США отстранила шесть агентов из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 10.07.2025
Секретная служба США отстранила шесть агентов из-за покушения на Трампа
Секретная служба США отстранила шесть своих агентов из-за нарушений в работе, которые привели к тому, что было допущено покушение на президента США Дональда... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:34:00+03:00
2025-07-10T05:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Секретная служба США отстранила шесть своих агентов из-за нарушений в работе, которые привели к тому, что было допущено покушение на президента США Дональда Трампа в июле прошлого года, когда он избирался на второй срок, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Дисциплинарные меры против шести агентов были приняты в последние месяцы, и им было предоставлено право на обжалование. Срок отстранения от должности составил от 10 до 42 дней, сообщил чиновник, осведомленный о действиях агентства. Должности отстранённых варьировались от руководящего уровня до уровня линейных агентов", - сообщил телеканал. Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Оно произошло во время его предвыборного выступления в городе Батлер, штат Пенсильвания. Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Глава Секретной службы США Кимберли Читл была вынуждена подать в отставку на фоне критики провала работы ведомства. Независимая комиссия по расследованию июльского покушения выявила множественные нарушения в работе Секретной службы, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена. После прихода к власти в январе Трамп назначил нового главу Секретной службы, поставив на эту должность Шона Куррана, который защищал его при покушении в Батлере.
https://ria.ru/20250617/ssha-2023343968.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп
Секретная служба США отстранила шесть агентов из-за покушения на Трампа

ABC: секретная служба США отстранила шесть агентов из-за покушения на Трампа

© AP Photo / Alex BrandonАгенты Секретной службы США
Агенты Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Агенты Секретной службы США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Секретная служба США отстранила шесть своих агентов из-за нарушений в работе, которые привели к тому, что было допущено покушение на президента США Дональда Трампа в июле прошлого года, когда он избирался на второй срок, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Дисциплинарные меры против шести агентов были приняты в последние месяцы, и им было предоставлено право на обжалование. Срок отстранения от должности составил от 10 до 42 дней, сообщил чиновник, осведомленный о действиях агентства. Должности отстранённых варьировались от руководящего уровня до уровня линейных агентов", - сообщил телеканал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В США задержали бывшего офицера береговой охраны за угрозы убийства Трампа
17 июня, 15:18
Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Оно произошло во время его предвыборного выступления в городе Батлер, штат Пенсильвания. Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл была вынуждена подать в отставку на фоне критики провала работы ведомства. Независимая комиссия по расследованию июльского покушения выявила множественные нарушения в работе Секретной службы, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена.
После прихода к власти в январе Трамп назначил нового главу Секретной службы, поставив на эту должность Шона Куррана, который защищал его при покушении в Батлере.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Трамп попросил снимок КТ мозга после попытки покушения в прошлом году
3 июля, 00:25
 
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