https://ria.ru/20250710/sk-2028463538.html

Мать избитого битой ребенка могут привлечь к ответственности

Мать избитого битой ребенка могут привлечь к ответственности - РИА Новости, 10.07.2025

Мать избитого битой ребенка могут привлечь к ответственности

Правоохранители рассмотрят вопрос о привлечении матери 11-летнего ребенка, которого жестоко избил битой отчим в подмосковном Видном, к установленной законом... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:55:00+03:00

2025-07-10T23:55:00+03:00

2025-07-10T23:55:00+03:00

происшествия

россия

видное

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102646/91/1026469195_54:194:1226:853_1920x0_80_0_0_f60ffd8dd8e632b2b3cb0a94f7ef70d6.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правоохранители рассмотрят вопрос о привлечении матери 11-летнего ребенка, которого жестоко избил битой отчим в подмосковном Видном, к установленной законом ответственности в связи с ненадлежащим исполнением ею своих родительских обязанностей, сообщает прокуратура Московской области. Ранее начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова сообщила, что полицейские получили видео, на которых неизвестный мужчина жестоко избивает ребенка. Участковый оперативно отреагировал на информацию, установил личность правонарушителя и его местонахождение. По данным МВД РФ, в квартире находились мать ребенка 1994 года рождения, две его сестры 2013 и 2017 годов рождения, а также ранее судимый сожитель женщины 1994 года рождения, который подверг жестокому избиению ребенка. Подозреваемый был задержан. Также старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и покушении на убийство. "Будет рассмотрен вопрос о привлечении матери ребенка к установленной законом ответственности в связи с ненадлежащим исполнением ею своих родительских обязанностей", - говорится в Telegram-канале ведомства. По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования.

https://ria.ru/20250709/spasateli-2028155424.html

россия

видное

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, видное, московская область (подмосковье), татьяна петрова, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)