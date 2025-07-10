https://ria.ru/20250710/sk-2028463538.html
Мать избитого битой ребенка могут привлечь к ответственности
Мать избитого битой ребенка могут привлечь к ответственности - РИА Новости, 10.07.2025
Мать избитого битой ребенка могут привлечь к ответственности
Правоохранители рассмотрят вопрос о привлечении матери 11-летнего ребенка, которого жестоко избил битой отчим в подмосковном Видном, к установленной законом... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:55:00+03:00
2025-07-10T23:55:00+03:00
2025-07-10T23:55:00+03:00
происшествия
россия
видное
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102646/91/1026469195_54:194:1226:853_1920x0_80_0_0_f60ffd8dd8e632b2b3cb0a94f7ef70d6.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правоохранители рассмотрят вопрос о привлечении матери 11-летнего ребенка, которого жестоко избил битой отчим в подмосковном Видном, к установленной законом ответственности в связи с ненадлежащим исполнением ею своих родительских обязанностей, сообщает прокуратура Московской области. Ранее начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова сообщила, что полицейские получили видео, на которых неизвестный мужчина жестоко избивает ребенка. Участковый оперативно отреагировал на информацию, установил личность правонарушителя и его местонахождение. По данным МВД РФ, в квартире находились мать ребенка 1994 года рождения, две его сестры 2013 и 2017 годов рождения, а также ранее судимый сожитель женщины 1994 года рождения, который подверг жестокому избиению ребенка. Подозреваемый был задержан. Также старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и покушении на убийство. "Будет рассмотрен вопрос о привлечении матери ребенка к установленной законом ответственности в связи с ненадлежащим исполнением ею своих родительских обязанностей", - говорится в Telegram-канале ведомства. По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования.
https://ria.ru/20250709/spasateli-2028155424.html
россия
видное
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102646/91/1026469195_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_bfa24acf862c92fbcaabc3540e1eb749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, видное, московская область (подмосковье), татьяна петрова, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Видное, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать избитого битой ребенка могут привлечь к ответственности
Прокуратура рассмотрит вопрос о наказании матери ребенка, которого избил отчим