https://ria.ru/20250710/siluanov-2028334543.html

Силуанов рассказал о подготовке проекта бюджета на три года

Силуанов рассказал о подготовке проекта бюджета на три года - РИА Новости, 10.07.2025

Силуанов рассказал о подготовке проекта бюджета на три года

Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:38:00+03:00

2025-07-10T12:38:00+03:00

2025-07-10T12:38:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач СВО, развитие экономики и социальная поддержка людей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил в конце июне президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, "в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении". Силуанов отметил, что министерство финансов уже приступило к новому бюджетному циклу и "будет рассматривать пропорцию" между направлениями расходов. "Мы будем смотреть балансировку бюджета, мы же будем делать по правилам бюджетным - есть планка расходов. Поэтому будем определяться в приоритетах", - сказал министр. "Конечно, приоритет у нас реализация в вопросах специальной операции, но все нужно всегда соотносить между развитием экономики, поддержкой людей, решением (вопросов - ред.) специальной операции. Эти все основные три, самые главные сейчас направления будут решаться в ходе подготовки и определения бюджетной политики на следующие три года", - добавил глава Минфина.

https://ria.ru/20250709/ekonomika-2028201644.html

https://ria.ru/20250709/zakonoproekt-2028067330.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)