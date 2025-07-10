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Силуанов рассказал о подготовке проекта бюджета на три года - РИА Новости, 10.07.2025
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12:38 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/siluanov-2028334543.html
Силуанов рассказал о подготовке проекта бюджета на три года
Силуанов рассказал о подготовке проекта бюджета на три года - РИА Новости, 10.07.2025
Силуанов рассказал о подготовке проекта бюджета на три года
Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:38:00+03:00
2025-07-10T12:38:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач СВО, развитие экономики и социальная поддержка людей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил в конце июне президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, "в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении". Силуанов отметил, что министерство финансов уже приступило к новому бюджетному циклу и "будет рассматривать пропорцию" между направлениями расходов. "Мы будем смотреть балансировку бюджета, мы же будем делать по правилам бюджетным - есть планка расходов. Поэтому будем определяться в приоритетах", - сказал министр. "Конечно, приоритет у нас реализация в вопросах специальной операции, но все нужно всегда соотносить между развитием экономики, поддержкой людей, решением (вопросов - ред.) специальной операции. Эти все основные три, самые главные сейчас направления будут решаться в ходе подготовки и определения бюджетной политики на следующие три года", - добавил глава Минфина.
https://ria.ru/20250709/ekonomika-2028201644.html
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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Силуанов рассказал о подготовке проекта бюджета на три года

Силуанов: Минфин будет искать баланс расходов на СВО, экономику и соцсферу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач СВО, развитие экономики и социальная поддержка людей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил в конце июне президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, "в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении".
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Силуанов отметил, что министерство финансов уже приступило к новому бюджетному циклу и "будет рассматривать пропорцию" между направлениями расходов.
"Мы будем смотреть балансировку бюджета, мы же будем делать по правилам бюджетным - есть планка расходов. Поэтому будем определяться в приоритетах", - сказал министр.
"Конечно, приоритет у нас реализация в вопросах специальной операции, но все нужно всегда соотносить между развитием экономики, поддержкой людей, решением (вопросов - ред.) специальной операции. Эти все основные три, самые главные сейчас направления будут решаться в ходе подготовки и определения бюджетной политики на следующие три года", - добавил глава Минфина.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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