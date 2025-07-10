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Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене - РИА Новости, 10.07.2025
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09:42 10.07.2025
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Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене
Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене - РИА Новости, 10.07.2025
Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене
Жителя Хабаровска подозревают в работе на службу безопасности Украины, расследуется дело о госизмене, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:42:00+03:00
2025-07-10T09:42:00+03:00
происшествия
хабаровск
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Жителя Хабаровска подозревают в работе на службу безопасности Украины, расследуется дело о госизмене, сообщает управление ФСБ региона. "Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к государственной измене в форме шпионажа... Хабаровчанин через сеть интернет связался с представителями СБУ и передал сведения, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах государственных ведомств", - говорится в сообщении УФСБ. По факту заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.
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происшествия, хабаровск, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Хабаровск, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене

Жителя Хабаровска заподозрили в шпионаже в пользу СБУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Жителя Хабаровска подозревают в работе на службу безопасности Украины, расследуется дело о госизмене, сообщает управление ФСБ региона.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к государственной измене в форме шпионажа... Хабаровчанин через сеть интернет связался с представителями СБУ и передал сведения, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах государственных ведомств", - говорится в сообщении УФСБ.
По факту заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.
Ликвидация диверсанта, планировавшего подорвать ж/д мост в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области
9 июля, 10:11
 
ПроисшествияХабаровскУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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