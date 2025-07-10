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Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене
Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене - РИА Новости, 10.07.2025
Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене
Жителя Хабаровска подозревают в работе на службу безопасности Украины, расследуется дело о госизмене, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:42:00+03:00
2025-07-10T09:42:00+03:00
2025-07-10T09:42:00+03:00
происшествия
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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Жителя Хабаровска подозревают в работе на службу безопасности Украины, расследуется дело о госизмене, сообщает управление ФСБ региона. "Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к государственной измене в форме шпионажа... Хабаровчанин через сеть интернет связался с представителями СБУ и передал сведения, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах государственных ведомств", - говорится в сообщении УФСБ. По факту заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Хабаровск, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене
Жителя Хабаровска заподозрили в шпионаже в пользу СБУ