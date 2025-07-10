https://ria.ru/20250710/shpion-2028284116.html

Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене

Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене - РИА Новости, 10.07.2025

Жителя Хабаровска заподозрили в госизмене

Жителя Хабаровска подозревают в работе на службу безопасности Украины, расследуется дело о госизмене, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:42:00+03:00

2025-07-10T09:42:00+03:00

2025-07-10T09:42:00+03:00

происшествия

хабаровск

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Жителя Хабаровска подозревают в работе на службу безопасности Украины, расследуется дело о госизмене, сообщает управление ФСБ региона. "Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к государственной измене в форме шпионажа... Хабаровчанин через сеть интернет связался с представителями СБУ и передал сведения, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах государственных ведомств", - говорится в сообщении УФСБ. По факту заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20250709/diversiya-2028083562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровск, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины