https://ria.ru/20250710/sheremetevo-2028397849.html
В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно
В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно - РИА Новости, 10.07.2025
В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно
Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы, сообщила РИА Новости авиагавань. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:47:00+03:00
2025-07-10T16:47:00+03:00
2025-07-10T17:01:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы, сообщила РИА Новости авиагавань."Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сообщили в авиагавани.Ранее Росавиация на фоне информации из ряда Telegram-каналов о якобы закрытии "Жуковского" сообщила, что аэропорт принимает и отправляет рейсы.
https://ria.ru/20250710/aeroport-2028397039.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)