Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 10.07.2025 (обновлено: 17:01 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/sheremetevo-2028397849.html
В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно
В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно - РИА Новости, 10.07.2025
В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно
Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы, сообщила РИА Новости авиагавань. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:47:00+03:00
2025-07-10T17:01:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы, сообщила РИА Новости авиагавань."Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сообщили в авиагавани.Ранее Росавиация на фоне информации из ряда Telegram-каналов о якобы закрытии "Жуковского" сообщила, что аэропорт принимает и отправляет рейсы.
https://ria.ru/20250710/aeroport-2028397039.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a463fd047d459205175a9b617569ba66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы, сообщила РИА Новости авиагавань.
«
"Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сообщили в авиагавани.
Ранее Росавиация на фоне информации из ряда Telegram-каналов о якобы закрытии "Жуковского" сообщила, что аэропорт принимает и отправляет рейсы.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Жуковский опроверг сообщения о закрытии аэропорта
Вчера, 16:42
 
Шереметьево (аэропорт)МоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала