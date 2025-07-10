https://ria.ru/20250710/sheremetevo-2028397849.html

В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно

В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно - РИА Новости, 10.07.2025

В Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно

Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы, сообщила РИА Новости авиагавань. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:47:00+03:00

2025-07-10T16:47:00+03:00

2025-07-10T17:01:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы, сообщила РИА Новости авиагавань."Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сообщили в авиагавани.Ранее Росавиация на фоне информации из ряда Telegram-каналов о якобы закрытии "Жуковского" сообщила, что аэропорт принимает и отправляет рейсы.

https://ria.ru/20250710/aeroport-2028397039.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)