https://ria.ru/20250710/shef-2028411294.html

За что отсидел 3 года Николай Романов: история Шефа из "Бриллиантовой руки"

За что отсидел 3 года Николай Романов: история Шефа из "Бриллиантовой руки" - РИА Новости, 10.07.2025

За что отсидел 3 года Николай Романов: история Шефа из "Бриллиантовой руки"

В 1968 году на экраны вышла культовая комедия Леонида Гайдая, и зрители навсегда запомнили харизматичного Шефа контрабандистов — Николая Романова. Но за кадром... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:46:00+03:00

2025-07-10T18:46:00+03:00

2025-07-10T18:46:00+03:00

москва

леонид гайдай

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В 1968 году на экраны вышла культовая комедия Леонида Гайдая, и зрители навсегда запомнили харизматичного Шефа контрабандистов — Николая Романова. Но за кадром осталась куда более мрачная история: 3 года лагерей, донос, едва не стоивший ему жизни, и запрет на возвращение в Москву. Как актер, сыгравший одну из самых цитируемых ролей советского кино, оказался на "Беломорканале"? Кто предал его, и почему даже после освобождения он десятилетиями скрывался в провинции? И как случайная встреча в лагере спасла ему жизнь?Дворянское детство, бегство от революции и тайная смена сословия: ранние годы Николая РомановаНиколай Романов появился на свет в январе 1908 года в Москве, в семье, принадлежавшей к древнему дворянскому роду. Его родители — Любовь и Яков Романовы — жили в достатке, пока страшный диагноз чахотка не оборвал жизнь отца, когда мальчику едва исполнилось пять лет. По другим данным, отец Николая скончался от туберкулеза. Однако даже после этой трагедии мать и сын продолжали жить в относительном комфорте — вплоть до рокового 1917 года.Октябрьская революция заставила Любовь Романову принять мгновенное решение: схватив восьмилетнего Колю, она в панике бежала из столицы, скрываясь в глухой деревне. Это бегство спасло им жизни — в те годы дворян расстреливали без суда и следствия. Год спустя они осмелились вернуться в Москву, но уже под новой, "пролетарской" личиной: Любовь Ивановна получила фальшивые документы, где значилась "крестьянкой", устроилась кассиршей в продуктовый магазин и даже смогла получить однокомнатную квартиру — неслыханная удача по тем временам.Любовь Ивановна, пережившая крах своего сословия, мечтала, чтобы сын обрел "надежную" профессию рабочего. Однако в 1926 году, окончив семилетку, Николай совершил "бунт" — подал документы на актерское отделение кинокурсов имени Чайковского.Как вспоминал позже сам Романов: "Мать неделю не разговаривала со мной, называла предателем класса. Но когда в 1929-м меня взяли на "Межрабпомфильм", она впервые за много лет плакала от гордости". Карьера молодого актера стремительно развивалась — его сразу стали вводить в эпизоды, а затем и на второстепенные роли.Роковой 1932 год: донос, арест и лагерный адВесной 1932 года в НКВД поступил анонимный донос, перечеркнувший все успехи 24-летнего актера: "Гражданин Романов Н.Я. на частных вечеринках хвастается родством с царской фамилией, распространяет клеветнические анекдоты о советской власти". Этих строк хватило для ареста.Следствие длилось всего три дня. На закрытом заседании Романову дали стандартные для "социально опасного элемента" 5 лет лагерей. В сентябре 1933 года, когда на экраны выходил фильм "Дезертир" с ним в главной роли, Николай уже валил лес в карельском Белбалтлаге — самом страшном лагере Беломорканала.Зимой 1934 года истощенный Романов был на грани смерти — цинга, дистрофия и обморожения. Спас его случай: заместитель начальника лагеря, бывший театральный критик, узнал в изможденным зэке актера из "Дезертира". Он перевел Николая в лагерный театр — "культбригаду", где ставили агитационные спектакли.Неожиданный поворот: безумец-доносчик и долгожданное освобождениеСудьба преподнесла Николаю Романову невероятный подарок — в ходе дополнительного расследования выяснилось, что донос на него написал душевнобольной коллега по театру. Этот же человек оклеветал еще около 30 ни в чем не повинных людей. Медицинская экспертиза признала доносчика невменяемым, и его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.Это открытие стало спасением для многих. Часть несправедливо осужденных, включая Николая, получили досрочное освобождение. Летом 1935 года, после трех лет лагерного ада, Романов наконец обрел свободу. Однако радость была неполной — ему запретили возвращаться в Москву и другие крупные города.Последующие годы Николай провел в постоянных переездах по провинциальным театрам страны. Судьба привела его в Куйбышев, ныне Самара, где на сцене местного драмтеатра он встретил свою любовь — молодую актрису Ольгу Петрову. Их роман развивался стремительно — уже через год, в 1936 году, они сыграли скромную свадьбу.А в 1939 году у пары родился сын, которого назвали Алешей. С этого момента театральная семья стала неразлучной — они вместе гастролировали по городам Советского Союза, превратив свою жизнь в непрерывное творческое путешествие. Ольга стала для Николая не только любимой женой, но и верной соратницей, поддерживавшей его в самые трудные моменты.Лишь в 1958 году, в разгар хрущевской оттепели, Николай Романов наконец получил разрешение вернуться в столицу. Однако возвращение оказалось горьким — его ждал жестокий удар судьбы. Любимая мать, Любовь Романовна, не дожила до этого момента, скончавшись еще в суровом 1943 году."Квартира, в которой прошло мое детство, стала для меня недоступна", — вспоминал позже актер. Жилье передали государству. Временным пристанищем для семьи стал старый барак на окраине Москвы.Перелом наступил в 1961 году, когда Николай Яковлевич получил официальные документы о полной реабилитации."Это была не просто бумажка — это возвращение моего доброго имени", — говорил он. Теперь он мог вернуться на родную киностудию имени Горького, где начинал свою карьеру три десятилетия назад. В качестве компенсации семье выделили двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне.Несмотря на энтузиазм, Романову в основном предлагали эпизодические роли. "Я мечтал о Гамлетах, а играл шефов", — шутил актер. Пиком его карьеры действительно стала роль Шефа в "Бриллиантовой руке", которая принесла ему всенародную славу. Иронично, что актер, мечтавший о серьезных ролях, запомнился зрителям именно в этом амплуа.До середины 1980-х Николай Яковлевич продолжал сниматься. Однако в преклонном возрасте его настигла болезнь Альцгеймера."Он иногда не узнавал даже меня", — вспоминала его жена Ольга. Супруга и сын самоотверженно ухаживали за ним, хотя болезнь вызывала странности в поведении, что становилось тяжелым испытанием для близких. "Но мы ни на минуту не пожалели, что были рядом с ним до конца", — говорил сын актера Алексей.Последние годыОсенью 1991 года здоровье 83-летнего актера резко ухудшилось — тяжелая пневмония свалила его в постель. Супруга Ольга настояла на госпитализации, но в больнице беспокойное поведение пожилого пациента, вызванное прогрессирующей болезнью Альцгеймера, создавало проблемы медперсоналу.Врачи приняли роковое решение — установили на его кровать высокие бортики, фактически лишив актера возможности двигаться. Это привело к трагическим последствиям: длительная неподвижность спровоцировала отек легких. Ослабленный организм не смог справиться с осложнением. 10 сентября 1991 года Николая Яковлевича не стало.Грустная ирония судьбы: актер, подаривший миру столько радости своей комедийной ролью, ушел из жизни в атмосфере бюрократического равнодушия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, леонид гайдай