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Группировка "Север" улучшила тактическое положение за сутки - РИА Новости, 10.07.2025
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12:06 10.07.2025 (обновлено: 12:13 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/sever-2028325542.html
Группировка "Север" улучшила тактическое положение за сутки
Группировка "Север" улучшила тактическое положение за сутки - РИА Новости, 10.07.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:06:00+03:00
2025-07-10T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
волчанск
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
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сумская область, волчанск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Волчанск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" улучшила тактическое положение за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВолчанскСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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