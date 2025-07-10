https://ria.ru/20250710/sever-2028325542.html

Группировка "Север" улучшила тактическое положение за сутки

Группировка "Север" улучшила тактическое положение за сутки - РИА Новости, 10.07.2025

Группировка "Север" улучшила тактическое положение за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:06:00+03:00

2025-07-10T12:06:00+03:00

2025-07-10T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

волчанск

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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сумская область, волчанск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)