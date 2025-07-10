Сьерра-Леоне выступила против политики G7 по алмазам
Министр Маттай: политика G7 по алмазам противоречит интересам Африки и России
Алмаз, найденный в Сьерра-Леоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сьерра-Леоне считает, что политика "большой семерки" по алмазам противоречит интересам Африки и России, Фритаун и Москва сотрудничают для противодействия G7 по этому вопросу и сохранении роли Кимберлийского процесса как международной системы сертификации добычи алмазов, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай.
"Мы действительно считаем, что это (протокол G7 по алмазам, включающий ограничения на импорт алмазов РФ - ред.) противоречит интересам очень многих африканских стран, а также Российской Федерации. Хотя они пытались сказать, что это хорошо для прозрачности, мы на самом деле не верим в это, потому что с нами не было надлежащих консультаций. С точки зрения этой взаимной поддержки и сотрудничества, мы делаем это очень хорошо", - сказал Маттай агентству.
Он указал, что Фритаун сотрудничает с "Алросой" и министерством финансов России в противодействии политике "большой семерки" по алмазам.
"Мы по-прежнему сотрудничаем с "Алросой" и министерством финансов, особенно в противостоянии протоколу G7 по алмазам, который пытается заменить Кимберлийский процесс, схему сертификации. Российская группа в качестве наблюдателя в Африканской ассоциации производителей алмазов фактически встала на нашу сторону. В этом году я занял пост председателя Африканской ассоциации производителей алмазов. Мы работаем вместе, чтобы обеспечить сохранение Кимберлийского процесса как системы сертификации в ее нынешнем виде и обеспечение устойчивого управления алмазами", - отметил министр.
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