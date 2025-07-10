https://ria.ru/20250710/sderzhivanie-2028374103.html

Французский политик обвинил Макрона в передаче ядерного сдерживания США

Французский политик обвинил Макрона в передаче ядерного сдерживания США - РИА Новости, 10.07.2025

Французский политик обвинил Макрона в передаче ядерного сдерживания США

Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением координировать в случае необходимости средства ядерного сдерживания страны с британскими способствует передаче РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:09:00+03:00

2025-07-10T15:09:00+03:00

2025-07-10T15:09:00+03:00

в мире

франция

сша

великобритания

эммануэль макрон

флориан филиппо

патриот

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg

ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением координировать в случае необходимости средства ядерного сдерживания страны с британскими способствует передаче контроля над ними в руки США, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее на Даунинг-стрит сообщили, что Франция и Великобритания подпишут в четверг декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми. "Конец нашей ядерной независимости! Средства ядерного сдерживания Британии тесно координируются с американскими и являются частью НАТО. У них нет такой же степени стратегической независимости, как во Франции. Таким образом этим объявлением Макрон подталкивает к передаче нашего ядерного сдерживания в руки НАТО и США!", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X*. Политик заявил, что Макрон своим решением "порвал с доктриной полной независимости ядерного сдерживания Франции". На этом фоне лидер "Патриотов" призвал к отставке президента, поскольку тот "методично работает против всех аспектов национальной независимости" республики.*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250710/makron--2028261718.html

франция

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, сша, великобритания, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот, нато