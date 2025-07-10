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Французский политик обвинил Макрона в передаче ядерного сдерживания США - РИА Новости, 10.07.2025
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15:09 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sderzhivanie-2028374103.html
Французский политик обвинил Макрона в передаче ядерного сдерживания США
Французский политик обвинил Макрона в передаче ядерного сдерживания США - РИА Новости, 10.07.2025
Французский политик обвинил Макрона в передаче ядерного сдерживания США
Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением координировать в случае необходимости средства ядерного сдерживания страны с британскими способствует передаче РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:09:00+03:00
2025-07-10T15:09:00+03:00
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ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением координировать в случае необходимости средства ядерного сдерживания страны с британскими способствует передаче контроля над ними в руки США, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее на Даунинг-стрит сообщили, что Франция и Великобритания подпишут в четверг декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми. "Конец нашей ядерной независимости! Средства ядерного сдерживания Британии тесно координируются с американскими и являются частью НАТО. У них нет такой же степени стратегической независимости, как во Франции. Таким образом этим объявлением Макрон подталкивает к передаче нашего ядерного сдерживания в руки НАТО и США!", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X*. Политик заявил, что Макрон своим решением "порвал с доктриной полной независимости ядерного сдерживания Франции". На этом фоне лидер "Патриотов" призвал к отставке президента, поскольку тот "методично работает против всех аспектов национальной независимости" республики.*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
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в мире, франция, сша, великобритания, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот, нато
В мире, Франция, США, Великобритания, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот, НАТО
Французский политик обвинил Макрона в передаче ядерного сдерживания США

Филиппо: Макрон рискует передать средства ядерного сдерживания Франции США

© AP Photo / Gonzalo FuentesЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением координировать в случае необходимости средства ядерного сдерживания страны с британскими способствует передаче контроля над ними в руки США, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее на Даунинг-стрит сообщили, что Франция и Великобритания подпишут в четверг декларацию, в которой будет указано, что ядерные средства сдерживания двух стран смогут "координироваться", оставаясь при этом независимыми.
"Конец нашей ядерной независимости! Средства ядерного сдерживания Британии тесно координируются с американскими и являются частью НАТО. У них нет такой же степени стратегической независимости, как во Франции. Таким образом этим объявлением Макрон подталкивает к передаче нашего ядерного сдерживания в руки НАТО и США!", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.
Политик заявил, что Макрон своим решением "порвал с доктриной полной независимости ядерного сдерживания Франции". На этом фоне лидер "Патриотов" призвал к отставке президента, поскольку тот "методично работает против всех аспектов национальной независимости" республики.
*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
Журналист Патрик Кристис, трансляция речи президента Макрона - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления
Вчера, 05:03
 
В миреФранцияСШАВеликобританияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоПатриотНАТО
 
 
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