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СМИ: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель - РИА Новости, 10.07.2025
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06:42 10.07.2025
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СМИ: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель
СМИ: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнуто в течение одной-двух недель, но не за один день, передает... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:42:00+03:00
2025-07-10T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнуто в течение одной-двух недель, но не за один день, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. "Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в течение одной или двух недель, но такое соглашение, как ожидается, не будет заключено за один день", - говорится в материале агентства. По словам чиновника, в случае достижения соглашения о 60-дневном прекращении огня Израиль предложит ХАМАС постоянное перемирие, одним из требований для которого станет разоружение движения. Если ХАМАС не согласится, то по истечении 60 дней Израиль возобновит военные действия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250709/khamas--2028233768.html
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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель

Reuters: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнуто в течение одной-двух недель, но не за один день, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в течение одной или двух недель, но такое соглашение, как ожидается, не будет заключено за один день", - говорится в материале агентства.
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ХАМАС согласилось освободить десять заложников
9 июля, 21:43
По словам чиновника, в случае достижения соглашения о 60-дневном прекращении огня Израиль предложит ХАМАС постоянное перемирие, одним из требований для которого станет разоружение движения. Если ХАМАС не согласится, то по истечении 60 дней Израиль возобновит военные действия.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Нетаньяху оценил шансы прекращении огня в секторе Газа
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В миреИзраильЛиванЙеменХАМАСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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