https://ria.ru/20250710/sdelka-2028265875.html
СМИ: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель
СМИ: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнуто в течение одной-двух недель, но не за один день, передает... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:42:00+03:00
2025-07-10T06:42:00+03:00
2025-07-10T06:42:00+03:00
в мире
израиль
ливан
йемен
хамас
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901552228_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cee95c3a9cc70de98269b0609d31c147.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнуто в течение одной-двух недель, но не за один день, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. "Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в течение одной или двух недель, но такое соглашение, как ожидается, не будет заключено за один день", - говорится в материале агентства. По словам чиновника, в случае достижения соглашения о 60-дневном прекращении огня Израиль предложит ХАМАС постоянное перемирие, одним из требований для которого станет разоружение движения. Если ХАМАС не согласится, то по истечении 60 дней Израиль возобновит военные действия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка полутора тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250709/khamas--2028233768.html
https://ria.ru/20250709/izrail-2028200757.html
израиль
ливан
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901552228_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6cb1212103b0ac88b0af798c13fe065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, йемен, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель
Reuters: Израиль и ХАМАС могут достигнуть сделки в течение одной-двух недель