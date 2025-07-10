https://ria.ru/20250710/sbu-2028393275.html

Загадочная череда убийств на Украине. Теперь - полковник СБУ

Загадочная череда убийств на Украине. Теперь - полковник СБУ - РИА Новости, 10.07.2025

Загадочная череда убийств на Украине. Теперь - полковник СБУ

Громкое убийство совершено в Киеве в районе Голосеевского проспекта: хладнокровно в упор был расстрелян сотрудник Службы безопасности Украины полковник Иван... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:25:00+03:00

2025-07-10T16:25:00+03:00

2025-07-10T16:25:00+03:00

украина

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Громкое убийство совершено в Киеве в районе Голосеевского проспекта: хладнокровно в упор был расстрелян сотрудник Службы безопасности Украины полковник Иван Воронич. Преступление привлекло внимание не только украинских, но и международных экспертов.Это далеко не первое резонансное убийство за последнее время. О череде загадочных смертей - в материале РИА Новости.Пять выстрелов из пистолета с глушителемУбитый Воронич занимал должность старшего оперативного сотрудника 1 отдела 16 управления центра специальных операций СБУ. Официально носит наименование "Войсковая часть Е6117". И он же курировал группу "А" ("Альфа") в составе СБУ. Именно эта группа занимается разработкой террористических операций на территории Российской Федерации.На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в шортах, сейчас в Киеве стоит жара, и со скрытым лицом поджидает свою цель. Полковник СБУ идет с пакетом, и возле машины неизвестный открыл огонь по нему из пистолета, предположительно оснащенным глушителем, а затем убегает на глазах у случайных прохожих.Киллер совершил пять выстрелов, нанеся Воронину раны, не совместимые с жизнью, полковник скончался до прибытия медиков.Полицейские сразу объявили план "Перехват", ликвидатора ищут в городе Н, судя по всему, мужчине удалось скрыться.Версии происшедшегоМногие эксперты и военкоры сходятся во мнении, что ликвидация сотрудника СБУ является непосредственным следствием его служебной деятельности."Очень надеемся, что устранение одного из сотрудников Центра спецопераций – это только начало работы наших спецслужб в глубоком тылу противника. Хотя, учитывая тотальный уровень украинской коррупции, нельзя исключать и вариант с внутренними разборками в СБУ", — написали в телеграмм-канале WarGonzo.Версию о том, что убийство могло быть местью, связанную со службой полковника, высказал и военный корреспондент Александр Коц."Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим", — написал он в телеграмм-канале.Конфликт или нечто большее?Пока делать категорические выводы преждевременно, однако складывающаяся на Украине обстановка вызывает определенный интерес.Известно, что между украинскими силовыми ведомствами СБУ, МВД, военной разведкой и ГБР тлеет постоянный конфликт, связанный с контролем над финансовыми потоками и серыми схемами.Система силовых структур на Украине давно погрязла в хаосе из-за параллельного подчинения. И вскоре может привести к настоящему коллапсу.Следует заметить, что случившееся далеко не единственное громкое убийство на Украине.Ликвидация поджигателя14 марта 2025 года в Одессе на Александровском проспекте убит известный участник казни в Доме профсоюзов в 2014 году Демьян Ганул.Киллер средь бела дня и при прохожих подошёл к Демьяну, выстрелил в него из пистолета, а когда тот упал, то совершил ещё один контрольный выстрел в голову. После чего спокойно пошёл дальше по улице.По "горячим следам" был задержан 46-летний местный житель Сергей Шалаев, который примерно месяц назад дезертировал из ВСУ. При задержании у мужчины изъяли оружие и гранату, который быстро признал свою вину в убийстве активиста Ганула.Точные мотивы преступления на данный момент неизвестны.Взорвали в автомобилеХочется вспомнить и подрыв автомобиля активиста "Правого сектора"* Альберта Кручинина в населенном пункте Гвардейское, расположенном в Одесской области.Кручинин приобрел печальную известность в Одессе тем, что пригонял свою машину, которая и была позже взорвана, снабжённую звукоусилительной аппаратурой, к местам, где проходили траурные мероприятия, посвящённые поминовению жертв 2 мая, включал на полную громкость немецкие и украинские националистические песни, заглушая тем самым выступления скорбящих по погибшим людей.И, по всей видимости, череда громких убийств будет продолжаться. * Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина