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Загадочная череда убийств на Украине. Теперь - полковник СБУ - РИА Новости, 10.07.2025
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16:25 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sbu-2028393275.html
Загадочная череда убийств на Украине. Теперь - полковник СБУ
Загадочная череда убийств на Украине. Теперь - полковник СБУ - РИА Новости, 10.07.2025
Загадочная череда убийств на Украине. Теперь - полковник СБУ
Громкое убийство совершено в Киеве в районе Голосеевского проспекта: хладнокровно в упор был расстрелян сотрудник Службы безопасности Украины полковник Иван... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:25:00+03:00
2025-07-10T16:25:00+03:00
украина
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Громкое убийство совершено в Киеве в районе Голосеевского проспекта: хладнокровно в упор был расстрелян сотрудник Службы безопасности Украины полковник Иван Воронич. Преступление привлекло внимание не только украинских, но и международных экспертов.Это далеко не первое резонансное убийство за последнее время. О череде загадочных смертей - в материале РИА Новости.Пять выстрелов из пистолета с глушителемУбитый Воронич занимал должность старшего оперативного сотрудника 1 отдела 16 управления центра специальных операций СБУ. Официально носит наименование "Войсковая часть Е6117". И он же курировал группу "А" ("Альфа") в составе СБУ. Именно эта группа занимается разработкой террористических операций на территории Российской Федерации.На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в шортах, сейчас в Киеве стоит жара, и со скрытым лицом поджидает свою цель. Полковник СБУ идет с пакетом, и возле машины неизвестный открыл огонь по нему из пистолета, предположительно оснащенным глушителем, а затем убегает на глазах у случайных прохожих.Киллер совершил пять выстрелов, нанеся Воронину раны, не совместимые с жизнью, полковник скончался до прибытия медиков.Полицейские сразу объявили план "Перехват", ликвидатора ищут в городе Н, судя по всему, мужчине удалось скрыться.Версии происшедшегоМногие эксперты и военкоры сходятся во мнении, что ликвидация сотрудника СБУ является непосредственным следствием его служебной деятельности."Очень надеемся, что устранение одного из сотрудников Центра спецопераций – это только начало работы наших спецслужб в глубоком тылу противника. Хотя, учитывая тотальный уровень украинской коррупции, нельзя исключать и вариант с внутренними разборками в СБУ", — написали в телеграмм-канале WarGonzo.Версию о том, что убийство могло быть местью, связанную со службой полковника, высказал и военный корреспондент Александр Коц."Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим", — написал он в телеграмм-канале.Конфликт или нечто большее?Пока делать категорические выводы преждевременно, однако складывающаяся на Украине обстановка вызывает определенный интерес.Известно, что между украинскими силовыми ведомствами СБУ, МВД, военной разведкой и ГБР тлеет постоянный конфликт, связанный с контролем над финансовыми потоками и серыми схемами.Система силовых структур на Украине давно погрязла в хаосе из-за параллельного подчинения. И вскоре может привести к настоящему коллапсу.Следует заметить, что случившееся далеко не единственное громкое убийство на Украине.Ликвидация поджигателя14 марта 2025 года в Одессе на Александровском проспекте убит известный участник казни в Доме профсоюзов в 2014 году Демьян Ганул.Киллер средь бела дня и при прохожих подошёл к Демьяну, выстрелил в него из пистолета, а когда тот упал, то совершил ещё один контрольный выстрел в голову. После чего спокойно пошёл дальше по улице.По "горячим следам" был задержан 46-летний местный житель Сергей Шалаев, который примерно месяц назад дезертировал из ВСУ. При задержании у мужчины изъяли оружие и гранату, который быстро признал свою вину в убийстве активиста Ганула.Точные мотивы преступления на данный момент неизвестны.Взорвали в автомобилеХочется вспомнить и подрыв автомобиля активиста "Правого сектора"* Альберта Кручинина в населенном пункте Гвардейское, расположенном в Одесской области.Кручинин приобрел печальную известность в Одессе тем, что пригонял свою машину, которая и была позже взорвана, снабжённую звукоусилительной аппаратурой, к местам, где проходили траурные мероприятия, посвящённые поминовению жертв 2 мая, включал на полную громкость немецкие и украинские националистические песни, заглушая тем самым выступления скорбящих по погибшим людей.И, по всей видимости, череда громких убийств будет продолжаться. * Запрещенная в России террористическая организация.
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украина
Украина

Загадочная череда убийств на Украине. Теперь - полковник СБУ

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Tony Hicks
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Громкое убийство совершено в Киеве в районе Голосеевского проспекта: хладнокровно в упор был расстрелян сотрудник Службы безопасности Украины полковник Иван Воронич. Преступление привлекло внимание не только украинских, но и международных экспертов.
Это далеко не первое резонансное убийство за последнее время. О череде загадочных смертей - в материале РИА Новости.

Пять выстрелов из пистолета с глушителем

Убитый Воронич занимал должность старшего оперативного сотрудника 1 отдела 16 управления центра специальных операций СБУ. Официально носит наименование "Войсковая часть Е6117". И он же курировал группу "А" ("Альфа") в составе СБУ. Именно эта группа занимается разработкой террористических операций на территории Российской Федерации.
© Фото : Алексей ГончаренкоСтрельба в Голосеевском районе в Киеве
Стрельба в Голосеевском районе в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Алексей Гончаренко
Стрельба в Голосеевском районе в Киеве
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в шортах, сейчас в Киеве стоит жара, и со скрытым лицом поджидает свою цель. Полковник СБУ идет с пакетом, и возле машины неизвестный открыл огонь по нему из пистолета, предположительно оснащенным глушителем, а затем убегает на глазах у случайных прохожих.
Киллер совершил пять выстрелов, нанеся Воронину раны, не совместимые с жизнью, полковник скончался до прибытия медиков.
Полицейские сразу объявили план "Перехват", ликвидатора ищут в городе Н, судя по всему, мужчине удалось скрыться.
© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники милиции Украины. Архивное фото
Сотрудники милиции Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники милиции Украины. Архивное фото

Версии происшедшего

Многие эксперты и военкоры сходятся во мнении, что ликвидация сотрудника СБУ является непосредственным следствием его служебной деятельности.
"Очень надеемся, что устранение одного из сотрудников Центра спецопераций – это только начало работы наших спецслужб в глубоком тылу противника. Хотя, учитывая тотальный уровень украинской коррупции, нельзя исключать и вариант с внутренними разборками в СБУ", — написали в телеграмм-канале WarGonzo.
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время "контрразведывательных мероприятий" в правительственном квартале Киева
Сотрудники СБУ во время контрразведывательных мероприятий в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время "контрразведывательных мероприятий" в правительственном квартале Киева
Версию о том, что убийство могло быть местью, связанную со службой полковника, высказал и военный корреспондент Александр Коц.
"Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим", — написал он в телеграмм-канале.

Конфликт или нечто большее?

Пока делать категорические выводы преждевременно, однако складывающаяся на Украине обстановка вызывает определенный интерес.
Известно, что между украинскими силовыми ведомствами СБУ, МВД, военной разведкой и ГБР тлеет постоянный конфликт, связанный с контролем над финансовыми потоками и серыми схемами.
© Фото : Государственное бюро расследований УкраиныСотрудники ГБР Украины во время задержания заказчика убийства заммэра Черкасс
Сотрудники ГБР Украины во время задержания заказчика убийства заммэра Черкасс - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Государственное бюро расследований Украины
Сотрудники ГБР Украины во время задержания заказчика убийства заммэра Черкасс
Система силовых структур на Украине давно погрязла в хаосе из-за параллельного подчинения. И вскоре может привести к настоящему коллапсу.
Следует заметить, что случившееся далеко не единственное громкое убийство на Украине.

Ликвидация поджигателя

14 марта 2025 года в Одессе на Александровском проспекте убит известный участник казни в Доме профсоюзов в 2014 году Демьян Ганул.
Киллер средь бела дня и при прохожих подошёл к Демьяну, выстрелил в него из пистолета, а когда тот упал, то совершил ещё один контрольный выстрел в голову. После чего спокойно пошёл дальше по улице.
© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
По "горячим следам" был задержан 46-летний местный житель Сергей Шалаев, который примерно месяц назад дезертировал из ВСУ. При задержании у мужчины изъяли оружие и гранату, который быстро признал свою вину в убийстве активиста Ганула.
Точные мотивы преступления на данный момент неизвестны.
© Кадр видео из соцсетейДемьян Ганул
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Демьян Ганул

Взорвали в автомобиле

Хочется вспомнить и подрыв автомобиля активиста "Правого сектора"* Альберта Кручинина в населенном пункте Гвардейское, расположенном в Одесской области.
Кручинин приобрел печальную известность в Одессе тем, что пригонял свою машину, которая и была позже взорвана, снабжённую звукоусилительной аппаратурой, к местам, где проходили траурные мероприятия, посвящённые поминовению жертв 2 мая, включал на полную громкость немецкие и украинские националистические песни, заглушая тем самым выступления скорбящих по погибшим людей.
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
И, по всей видимости, череда громких убийств будет продолжаться.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Украина
 
 
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