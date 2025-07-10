Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры с места убийства полковника СБУ в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sbu-2028377588.html
Появились кадры с места убийства полковника СБУ в Киеве
Появились кадры с места убийства полковника СБУ в Киеве - РИА Новости, 10.07.2025
Появились кадры с места убийства полковника СБУ в Киеве
Появились кадры убийства полковника СБУ Ивана Воронича с камеры видеонаблюдения в жилом доме. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:27:00+03:00
2025-07-10T15:27:00+03:00
служба безопасности украины
алексей гончаренко
киев
в мире
россия
игорь мосийчук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028333124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fe05f75c88773f590841b0b2e2c60e2.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.Появились кадры убийства полковника СБУ Ивана Воронича с камеры видеонаблюдения в жилом доме.На кадрах видно, что жертва идет по парковке, после чего к нему кидается неизвестный. Полковник падает после выстрелов, а мужчина скрывается с места преступления.В четверг киевская полиция сообщала, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, при которой погиб один человек. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в Киеве был застрелен полковник СБУ. Украинский канал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы передал, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника.Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* позже заявил, что преступник выстрелил в Воронича пять раз. От полученных травм он погиб на месте.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028319689.html
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028278262.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве
Появилось видео с моментом убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Кадры с камер наблюдения расходятся в украинских пабликах.
2025-07-10T15:27
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028333124_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_58d3a686f5b8978578a0bd67b914fe41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, алексей гончаренко, киев, в мире, россия, игорь мосийчук, верховная рада украины
Служба безопасности Украины, Алексей Гончаренко, Киев, В мире, Россия, Игорь Мосийчук, Верховная Рада Украины
Появились кадры с места убийства полковника СБУ в Киеве

Появились кадры с места убийства полковника СБУ Воронича в Киеве

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.Появились кадры убийства полковника СБУ Ивана Воронича с камеры видеонаблюдения в жилом доме.
На кадрах видно, что жертва идет по парковке, после чего к нему кидается неизвестный. Полковник падает после выстрелов, а мужчина скрывается с места преступления.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине
Вчера, 11:47
В четверг киевская полиция сообщала, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, при которой погиб один человек. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в Киеве был застрелен полковник СБУ. Украинский канал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы передал, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника.
Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* позже заявил, что преступник выстрелил в Воронича пять раз. От полученных травм он погиб на месте.
* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России
Дым над Киевом. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Киев после ночных взрывов затянуло густым дымом
Вчера, 09:34
 
Служба безопасности УкраиныАлексей ГончаренкоКиевВ миреРоссияИгорь МосийчукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала