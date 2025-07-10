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Сбой в работе сервисов СБП устранили
Сбой в работе сервисов СБП устранили - РИА Новости, 10.07.2025
Сбой в работе сервисов СБП устранили
Все сервисы Системы быстрых платежей (СБП) с 21.18 мск работают в штатном режиме, сообщается на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК). РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:42:00+03:00
2025-07-10T21:42:00+03:00
2025-07-10T22:02:00+03:00
общество
система быстрых платежей (сбп)
экономика
сбербанк россии
технологии
альфа-банк
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все сервисы Системы быстрых платежей (СБП) с 21.18 мск работают в штатном режиме, сообщается на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК)."С 21.18 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.Ранее в четверг НСПК сообщила, что время обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП) выросло из-за инцидента на стороне провайдера.Количество жалоб на работу СБП на сайте Downdetector за сутки превысило 14 тысяч. Россияне в четверг также жаловались на сбои в работе Сбербанка, Т-банка, ВТБ, Альфа-банка и "Озон банка".
https://ria.ru/20250624/moshenniki-2024993540.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, система быстрых платежей (сбп), экономика, сбербанк россии, технологии, альфа-банк
Общество, Система быстрых платежей (СБП), Экономика, Сбербанк России, Технологии, Альфа-банк
Сбой в работе сервисов СБП устранили
НСПК: все сервисы СБП с 21.18 мск работают в штатном режиме