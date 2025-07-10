https://ria.ru/20250710/sboy-2028452607.html

Сбой в работе сервисов СБП устранили

Сбой в работе сервисов СБП устранили - РИА Новости, 10.07.2025

Сбой в работе сервисов СБП устранили

Все сервисы Системы быстрых платежей (СБП) с 21.18 мск работают в штатном режиме, сообщается на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК). РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:42:00+03:00

2025-07-10T21:42:00+03:00

2025-07-10T22:02:00+03:00

общество

система быстрых платежей (сбп)

экономика

сбербанк россии

технологии

альфа-банк

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все сервисы Системы быстрых платежей (СБП) с 21.18 мск работают в штатном режиме, сообщается на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК)."С 21.18 мск все сервисы СБП работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.Ранее в четверг НСПК сообщила, что время обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП) выросло из-за инцидента на стороне провайдера.Количество жалоб на работу СБП на сайте Downdetector за сутки превысило 14 тысяч. Россияне в четверг также жаловались на сбои в работе Сбербанка, Т-банка, ВТБ, Альфа-банка и "Озон банка".

https://ria.ru/20250624/moshenniki-2024993540.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, система быстрых платежей (сбп), экономика, сбербанк россии, технологии, альфа-банк