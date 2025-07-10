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Вице-премьер Савельев попрощался со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
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11:34 10.07.2025 (обновлено: 12:34 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/savelev-2028333567.html
Вице-премьер Савельев попрощался со Старовойтом
Вице-премьер Савельев попрощался со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
Вице-премьер Савельев попрощался со Старовойтом
Вице-премьер РФ по транспорту Виталий Савельев попрощался на церемонии с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:34:00+03:00
2025-07-10T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ по транспорту Виталий Савельев попрощался на церемонии с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. Савельев также пообщался с родными и близкими экс-министра. "В период работы они конструктивно взаимодействовали по основным профильным вопросам", — отметили в пресс-службе вице-премьера. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве. Церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Приехал советник президента РФ - специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин (занимал пост министра транспорта РФ с 2004 по 2021 год). Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов, председатель совета директоров холдинга "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин. На церемонию пришлю представители разных агентств Минтранса РФ и заместители главы ведомства. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство. -0-
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россия, москва, курская область, роман старовойт, виталий савельев, александр новак, государственная транспортная лизинговая компания, fesco, ржд, самоубийство романа старовойта
Россия, Москва, Курская область, Роман Старовойт, Виталий Савельев, Александр Новак, Государственная транспортная лизинговая компания, FESCO, РЖД, Самоубийство Романа Старовойта
Вице-премьер Савельев попрощался со Старовойтом

Вице-премьер Савельев попрощался с экс-главой Минтранса Старовойтом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ по транспорту Виталий Савельев попрощался на церемонии с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Савельев также пообщался с родными и близкими экс-министра.
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"В период работы они конструктивно взаимодействовали по основным профильным вопросам", — отметили в пресс-службе вице-премьера.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве.
Церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Приехал советник президента РФ - специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин (занимал пост министра транспорта РФ с 2004 по 2021 год).
Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов, председатель совета директоров холдинга "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин. На церемонию пришлю представители разных агентств Минтранса РФ и заместители главы ведомства.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство. -0-
 
РоссияМоскваКурская областьРоман СтаровойтВиталий СавельевАлександр НовакГосударственная транспортная лизинговая компанияFESCOРЖДСамоубийство Романа Старовойта
 
 
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