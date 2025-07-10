https://ria.ru/20250710/savelev-2028333567.html

Вице-премьер Савельев попрощался со Старовойтом

Вице-премьер Савельев попрощался со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

Вице-премьер Савельев попрощался со Старовойтом

Вице-премьер РФ по транспорту Виталий Савельев попрощался на церемонии с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:34:00+03:00

2025-07-10T11:34:00+03:00

2025-07-10T12:34:00+03:00

россия

москва

курская область

роман старовойт

виталий савельев

александр новак

государственная транспортная лизинговая компания

fesco

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028284373_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_327843e031e5f8341d572722ea65b8d4.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ по транспорту Виталий Савельев попрощался на церемонии с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. Савельев также пообщался с родными и близкими экс-министра. "В период работы они конструктивно взаимодействовали по основным профильным вопросам", — отметили в пресс-службе вице-премьера. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве. Церемонию посетили вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников. Приехал советник президента РФ - специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин (занимал пост министра транспорта РФ с 2004 по 2021 год). Также с Романом Старовойтом простились министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава "Глонасса" Алексей Райкевич, глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих (занимал пост министра транспорта РФ в 2018-2020 годах). Среди желающих проститься были также и президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, глава РЖД Олег Белозеров, президент "Автоваза" Максим Соколов, председатель совета директоров холдинга "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин. На церемонию пришлю представители разных агентств Минтранса РФ и заместители главы ведомства. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство. -0-

https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html

россия

москва

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, курская область, роман старовойт, виталий савельев, александр новак, государственная транспортная лизинговая компания, fesco, ржд, самоубийство романа старовойта