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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.07.2025
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08:11 10.07.2025 (обновлено: 08:16 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/saratov-2028269900.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.07.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025
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2025-07-10T08:16:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация."Саратов. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028267448.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ограничили прием и выпуск самолетов

© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в соцсетиАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в соцсети
Аэропорт "Гагарин" в Саратове. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Саратов. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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СаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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