https://ria.ru/20250710/saratov-2028269900.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.07.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:11:00+03:00

2025-07-10T08:11:00+03:00

2025-07-10T08:16:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация."Саратов. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028267448.html

саратов

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность