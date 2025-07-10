https://ria.ru/20250710/saratov-2028269900.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.07.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:11:00+03:00
2025-07-10T08:11:00+03:00
2025-07-10T08:16:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация."Саратов. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250710/bespilotniki-2028267448.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ограничили прием и выпуск самолетов