https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028403109.html

Рябков оценил роль России в иранском урегулировании

Рябков оценил роль России в иранском урегулировании - РИА Новости, 10.07.2025

Рябков оценил роль России в иранском урегулировании

Роль, которую Россия играет в урегулировании по иранской ядерной программе, шире просто посреднической, Москва контактирует со всеми заинтересованными сторонами РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:08:00+03:00

2025-07-10T17:08:00+03:00

2025-07-10T17:08:00+03:00

в мире

иран

россия

сша

сергей рябков

дональд трамп

магатэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Роль, которую Россия играет в урегулировании по иранской ядерной программе, шире просто посреднической, Москва контактирует со всеми заинтересованными сторонами и помогает в поиске решений, рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы ведем интенсивнейший диалог со всеми заинтересованными сторонами, со всеми, которые в этой ситуации задействованы. Это не только Иран, это и США ... Мы в контакте с МАГАТЭ по этим вопросам. Я не стал бы это называть посреднической ролью. Наша роль шире, чем посредническая. Мы не просто оказываем какие-то добрые услуги и доносим сигналы от одной стороны к другой. Это тоже бывает, но не это главное. Главное - это наш вклад в стабилизацию обстановки через помощь в поиске решений. Наши конкретные предложения" - сказал дипломат в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Дипломат, в частности, упомянул предложение о вывозе обогащенного уранового продукта из Ирана в Россию для его последующей переработки в топливо для атомных электростанций. "По линии МАГАТЭ тоже ведется поисковая работа, так что посредничество - это лишь элемент того, что нами предпринимается", - подчеркнул замглавы МИД РФ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250702/makron-2026751795.html

https://ria.ru/20250701/sb-2026631420.html

иран

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, сша, сергей рябков, дональд трамп, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)