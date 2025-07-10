Рябков оценил роль России в иранском урегулировании
Рябков: роль России в урегулировании по ИЯП шире посреднической
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Роль, которую Россия играет в урегулировании по иранской ядерной программе, шире просто посреднической, Москва контактирует со всеми заинтересованными сторонами и помогает в поиске решений, рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Мы ведем интенсивнейший диалог со всеми заинтересованными сторонами, со всеми, которые в этой ситуации задействованы. Это не только Иран, это и США ... Мы в контакте с МАГАТЭ по этим вопросам. Я не стал бы это называть посреднической ролью. Наша роль шире, чем посредническая. Мы не просто оказываем какие-то добрые услуги и доносим сигналы от одной стороны к другой. Это тоже бывает, но не это главное. Главное - это наш вклад в стабилизацию обстановки через помощь в поиске решений. Наши конкретные предложения" - сказал дипломат в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Дипломат, в частности, упомянул предложение о вывозе обогащенного уранового продукта из Ирана в Россию для его последующей переработки в топливо для атомных электростанций.
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"По линии МАГАТЭ тоже ведется поисковая работа, так что посредничество - это лишь элемент того, что нами предпринимается", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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