https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028396492.html

Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС

Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС - РИА Новости, 10.07.2025

Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС

Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:36:00+03:00

2025-07-10T16:36:00+03:00

2025-07-10T18:19:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны, раньше подобного рода сигналы тоже звучали", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Ранее президент США Дональд Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.

https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028395709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сша, россия, сергей рябков, брикс, в мире, дональд трамп