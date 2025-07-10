https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028396492.html
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:36:00+03:00
2025-07-10T16:36:00+03:00
2025-07-10T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны, раньше подобного рода сигналы тоже звучали", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Ранее президент США Дональд Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Замглавы МИД Рябков: в заявлениях администрации США о БРИКС нет ничего нового