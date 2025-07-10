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Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС - РИА Новости, 10.07.2025
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16:36 10.07.2025 (обновлено: 18:19 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028396492.html
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:36:00+03:00
2025-07-10T18:19:00+03:00
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сша
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сергей рябков
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в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны, раньше подобного рода сигналы тоже звучали", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Ранее президент США Дональд Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
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москва, сша, россия, сергей рябков, брикс, в мире, дональд трамп
Москва, США, Россия, Сергей Рябков, БРИКС, В мире, Дональд Трамп
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС

Замглавы МИД Рябков: в заявлениях администрации США о БРИКС нет ничего нового

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны, раньше подобного рода сигналы тоже звучали", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
БРИКС не содержит ничего антиамериканского, заявил Рябков
Вчера, 16:34
 
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