https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028334079.html

Рябков рассказал о вовлеченности России в поиск решений по Ирану

Рябков рассказал о вовлеченности России в поиск решений по Ирану - РИА Новости, 10.07.2025

Рябков рассказал о вовлеченности России в поиск решений по Ирану

Россия максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений по иранской ядерной программе, ведет контакты со всеми сторонами, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:36:00+03:00

2025-07-10T12:36:00+03:00

2025-07-10T17:46:00+03:00

в мире

россия

иран

вашингтон (штат)

сергей рябков

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений по иранской ядерной программе, ведет контакты со всеми сторонами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Россия максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений всего, что связано с иранской ядерной программой. Мы под руководством президента РФ ведем соответствующую работу со всеми сторонами. Это и Вашингтон, это и Тегеран, это и МАГАТЭ. Будем эту работу продолжать", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028322924.html

россия

иран

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, вашингтон (штат), сергей рябков, магатэ