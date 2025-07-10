https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028334079.html
Рябков рассказал о вовлеченности России в поиск решений по Ирану
Рябков рассказал о вовлеченности России в поиск решений по Ирану - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков рассказал о вовлеченности России в поиск решений по Ирану
Россия максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений по иранской ядерной программе, ведет контакты со всеми сторонами, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:36:00+03:00
2025-07-10T12:36:00+03:00
2025-07-10T17:46:00+03:00
в мире
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иран
вашингтон (штат)
сергей рябков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений по иранской ядерной программе, ведет контакты со всеми сторонами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Россия максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений всего, что связано с иранской ядерной программой. Мы под руководством президента РФ ведем соответствующую работу со всеми сторонами. Это и Вашингтон, это и Тегеран, это и МАГАТЭ. Будем эту работу продолжать", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028322924.html
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в мире, россия, иран, вашингтон (штат), сергей рябков, магатэ
В мире, Россия, Иран, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, МАГАТЭ
Рябков рассказал о вовлеченности России в поиск решений по Ирану
Рябков: РФ глубоко вовлечена в поиск решений по иранской ядерной программе