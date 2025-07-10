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Рябков рассказал о работе с США по теме авиасообщения
Рябков рассказал о работе с США по теме авиасообщения - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков рассказал о работе с США по теме авиасообщения
Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик", заявил... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:57:00+03:00
2025-07-10T11:57:00+03:00
2025-07-10T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока минимальный. Это не означает, что мы данную тему откладываем в долгий ящик, есть определенные идеи, как действовать дальше. Я думаю, когда мы определимся со сроками следующего раунда двусторонних консультаций по "раздражителям", будет понятнее, с чем мы туда выйдем по этому вопросу тоже", - сказал он журналистам.США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, вашингтон (штат), в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), В мире
Рябков рассказал о работе с США по теме авиасообщения
Рябков: отклик США по теме возобновления авиасообщения пока минимальный