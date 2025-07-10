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Рябков рассказал о "санкционных потугах" США - РИА Новости, 10.07.2025
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11:50 10.07.2025 (обновлено: 13:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028320970.html
Рябков рассказал о "санкционных потугах" США
Рябков рассказал о "санкционных потугах" США - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков рассказал о "санкционных потугах" США
Москва видит "санкционные потуги" в США, но угрозы новых санкций стали обыденностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва видит "санкционные потуги" в США, но угрозы новых санкций стали обыденностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Есть в Вашингтоне "санкционные потуги", которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям, мы видим, что за последние годы отработаны инструменты, схемы, позволяющие восполнять в значительной мере те или иные потребности за счет импортозамещения", - сказал он журналистам.
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сша, россия, москва, сергей рябков, в мире
США, Россия, Москва, Сергей Рябков, В мире
Рябков рассказал о "санкционных потугах" США

Рябков: угрозы новых санкций для РФ стали обыденностью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва видит "санкционные потуги" в США, но угрозы новых санкций стали обыденностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Есть в Вашингтоне "санкционные потуги", которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям, мы видим, что за последние годы отработаны инструменты, схемы, позволяющие восполнять в значительной мере те или иные потребности за счет импортозамещения", - сказал он журналистам.
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