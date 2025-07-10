https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028319836.html
Рябков назвал действия администрации Трампа противоречивыми
Рябков назвал действия администрации Трампа противоречивыми - РИА Новости, 10.07.2025
Рябков назвал действия администрации Трампа противоречивыми
Администрация президента США Дональда Трампа весьма противоречива в своих действиях и словах, но Россия нацелена на нормализацию отношений, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:47:00+03:00
2025-07-10T11:47:00+03:00
2025-07-10T12:10:00+03:00
россия
сергей рябков
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа весьма противоречива в своих действиях и словах, но Россия нацелена на нормализацию отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях, это не упрощает работу. Тем не менее мы настойчиво, последовательно ведем курс на то, чтобы двигаться к нормализации наших отношений", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250710/tramp-2028276340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, в мире, сша, дональд трамп
Россия, Сергей Рябков, В мире, США, Дональд Трамп
Рябков назвал действия администрации Трампа противоречивыми
Рябков: администрация Трампа противоречива в действиях и словах