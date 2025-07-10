https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028319836.html

Рябков назвал действия администрации Трампа противоречивыми

Рябков назвал действия администрации Трампа противоречивыми - РИА Новости, 10.07.2025

Рябков назвал действия администрации Трампа противоречивыми

Администрация президента США Дональда Трампа весьма противоречива в своих действиях и словах, но Россия нацелена на нормализацию отношений, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:47:00+03:00

2025-07-10T11:47:00+03:00

2025-07-10T12:10:00+03:00

россия

сергей рябков

в мире

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа весьма противоречива в своих действиях и словах, но Россия нацелена на нормализацию отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях, это не упрощает работу. Тем не менее мы настойчиво, последовательно ведем курс на то, чтобы двигаться к нормализации наших отношений", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250710/tramp-2028276340.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей рябков, в мире, сша, дональд трамп