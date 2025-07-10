Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/rubl-2028250553.html
Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью
Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью - РИА Новости, 10.07.2025
Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью
Пока рубль остается крепким вопреки прогнозам большинства аналитиков, но во втором полугодии ситуация изменится, рассказал агентству "Прайм" эксперт по... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:18:00+03:00
2025-07-10T03:18:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
рубль
курс рубля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014146_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b74e8f690ab2c5eafd8ea843d4ca2770.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пока рубль остается крепким вопреки прогнозам большинства аналитиков, но во втором полугодии ситуация изменится, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.Сейчас рубль поддерживает сразу несколько факторов — от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ до геополитики и повышенного спроса на рублевый долг. Вдобавок импорт восстанавливается медленно из-за высоких ставок.Однако ряд опор уйдут до конца года, и к осени мы можем увидеть 82-85 рублей за доллар, а к декабрю — около 90, прогнозирует эксперт. Основное снижение ставки ЦБ может прийтись как раз на осень, платежный баланс ухудшится, а расходы бизнеса и граждан вырастут. Спрос на импорт тоже увеличится из-за сезонных факторов.“Движение валют вверх может начаться после июльского заседания ЦБ, представители регулятора не исключают по его итогам снижения ключевой ставки более чем на 100 б.п”, — заключил Шепелев.
https://ria.ru/20250628/rubl-2025959235.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888014146_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f32d3f843b5506504f2fd37d99e70aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, рубль, курс рубля
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций, Рубль, Курс рубля
Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью

Инвестор Шепелев спрогнозировал рост курса доллара до 90 рублей к декабрю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пока рубль остается крепким вопреки прогнозам большинства аналитиков, но во втором полугодии ситуация изменится, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.
Сейчас рубль поддерживает сразу несколько факторов — от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ до геополитики и повышенного спроса на рублевый долг. Вдобавок импорт восстанавливается медленно из-за высоких ставок.
Однако ряд опор уйдут до конца года, и к осени мы можем увидеть 82-85 рублей за доллар, а к декабрю — около 90, прогнозирует эксперт. Основное снижение ставки ЦБ может прийтись как раз на осень, платежный баланс ухудшится, а расходы бизнеса и граждан вырастут. Спрос на импорт тоже увеличится из-за сезонных факторов.
“Движение валют вверх может начаться после июльского заседания ЦБ, представители регулятора не исключают по его итогам снижения ключевой ставки более чем на 100 б.п”, — заключил Шепелев.
Рубли - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии
28 июня, 02:15
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БКС Мир инвестицийРубльКурс рубля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала