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Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью
Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью - РИА Новости, 10.07.2025
Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью
Пока рубль остается крепким вопреки прогнозам большинства аналитиков, но во втором полугодии ситуация изменится, рассказал агентству "Прайм" эксперт по... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:18:00+03:00
2025-07-10T03:18:00+03:00
2025-07-10T03:18:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пока рубль остается крепким вопреки прогнозам большинства аналитиков, но во втором полугодии ситуация изменится, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.Сейчас рубль поддерживает сразу несколько факторов — от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ до геополитики и повышенного спроса на рублевый долг. Вдобавок импорт восстанавливается медленно из-за высоких ставок.Однако ряд опор уйдут до конца года, и к осени мы можем увидеть 82-85 рублей за доллар, а к декабрю — около 90, прогнозирует эксперт. Основное снижение ставки ЦБ может прийтись как раз на осень, платежный баланс ухудшится, а расходы бизнеса и граждан вырастут. Спрос на импорт тоже увеличится из-за сезонных факторов.“Движение валют вверх может начаться после июльского заседания ЦБ, представители регулятора не исключают по его итогам снижения ключевой ставки более чем на 100 б.п”, — заключил Шепелев.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, рубль, курс рубля
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций, Рубль, Курс рубля
Эксперт раскрыл три испытания, которые ждут рубль уже осенью
Инвестор Шепелев спрогнозировал рост курса доллара до 90 рублей к декабрю