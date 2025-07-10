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Захарова высказалась о странном поступке Рубио на встрече с Лавровым - РИА Новости, 10.07.2025
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18:08 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/rubio-2028421358.html
Захарова высказалась о странном поступке Рубио на встрече с Лавровым
Захарова высказалась о странном поступке Рубио на встрече с Лавровым - РИА Новости, 10.07.2025
Захарова высказалась о странном поступке Рубио на встрече с Лавровым
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не видела, подмигивал ли госсекретарь США Марко Рубио главе МИД Сергею Лаврову на встрече в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:08:00+03:00
2025-07-10T18:08:00+03:00
в мире
россия
малайзия
сша
марко рубио
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не видела, подмигивал ли госсекретарь США Марко Рубио главе МИД Сергею Лаврову на встрече в Малайзии после вопроса журналистов о новых антироссийских санкциях, передает "Газета.Ru"."Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на (американского актера и режиссера. — Прим. ред.) Дэнни Де Вито", — сказала она.Ранее сегодня журналистка CNN Кайли Этвуд написала в соцсети X о том, что Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул Лаврову.Глава МИД России в четверг провел переговоры с госсекретарем США в Малайзии. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран. Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН.До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028402384.html
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в мире, россия, малайзия, сша, марко рубио, сергей лавров, мария захарова
В мире, Россия, Малайзия, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, Мария Захарова
Захарова высказалась о странном поступке Рубио на встрече с Лавровым

Захарова заявила, что не видела, подмигивал ли Рубио Лаврову в Куала-Лумпуре

© Фото : МИД России/TelegramГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не видела, подмигивал ли госсекретарь США Марко Рубио главе МИД Сергею Лаврову на встрече в Малайзии после вопроса журналистов о новых антироссийских санкциях, передает "Газета.Ru".
"Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на (американского актера и режиссера. — Прим. ред.) Дэнни Де Вито", — сказала она.
Сергей Лавров на гала-ужине АСЕАН - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Лавров на гала-ужине АСЕАН выбрал европейский костюм
Вчера, 17:04
Ранее сегодня журналистка CNN Кайли Этвуд написала в соцсети X о том, что Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул Лаврову.
Глава МИД России в четверг провел переговоры с госсекретарем США в Малайзии. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран. Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН.
До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество
Вчера, 14:55
 
В миреРоссияМалайзияСШАМарко РубиоСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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