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Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
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17:34 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/rubio-2028414024.html
Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется, заявил Рубио
Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется, заявил Рубио
Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на высшем уровне в настоящий момент не планируется, заявил в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:34:00+03:00
2025-07-10T17:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на высшем уровне в настоящий момент не планируется, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио. "Нет, никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения", — сказал Рубио журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии. По словам Рубио, Вашингтон "видит возможности" для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, а потому "хочет участвовать" в этом процессе.
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в мире, сша, россия, малайзия, марко рубио, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Малайзия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин
Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется, заявил Рубио

Рубио: саммит Трампа с Путиным не планируется, но контакты с Россией продолжатся

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на высшем уровне в настоящий момент не планируется, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио.
"Нет, никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения", — сказал Рубио журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
По словам Рубио, Вашингтон "видит возможности" для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, а потому "хочет участвовать" в этом процессе.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Рубио назвал решение о новых санкциях против России прерогативой Трампа
Вчера, 17:31
 
В миреСШАРоссияМалайзияМарко РубиоДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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