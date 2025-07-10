https://ria.ru/20250710/rubio-2028414024.html

Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется, заявил Рубио

Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025

Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется, заявил Рубио

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на высшем уровне в настоящий момент не планируется, заявил в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:34:00+03:00

2025-07-10T17:34:00+03:00

2025-07-10T17:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на высшем уровне в настоящий момент не планируется, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио. "Нет, никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения", — сказал Рубио журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии. По словам Рубио, Вашингтон "видит возможности" для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, а потому "хочет участвовать" в этом процессе.

https://ria.ru/20250710/tramp-2028413289.html

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в мире, сша, россия, малайзия, марко рубио, дональд трамп, владимир путин