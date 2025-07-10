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В США заметили странный поступок Рубио на встрече с Лавровым - РИА Новости, 10.07.2025
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16:07 10.07.2025 (обновлено: 16:34 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/rubio-2028389656.html
В США заметили странный поступок Рубио на встрече с Лавровым
В США заметили странный поступок Рубио на встрече с Лавровым - РИА Новости, 10.07.2025
В США заметили странный поступок Рубио на встрече с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову, заметила журналистка CNN Кайли Этвуд, об этом она написала в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:07:00+03:00
2025-07-10T16:34:00+03:00
россия
сша
куала-лумпур
сергей лавров
марко рубио
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову, заметила журналистка CNN Кайли Этвуд, об этом она написала в соцсети Х."Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову", — написала она.Глава МИД России Сергей Лавров в четверг провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран. Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН. До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
https://ria.ru/20250710/ssha-2028382097.html
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россия
сша
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россия, сша, куала-лумпур, сергей лавров, марко рубио
Россия, США, Куала-Лумпур, Сергей Лавров, Марко Рубио
В США заметили странный поступок Рубио на встрече с Лавровым

CNN: Рубио подмигнул Лаврову на встрече в Малайзии

© Фото : Kylie Atwood/XМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Kylie Atwood/X
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову, заметила журналистка CNN Кайли Этвуд, об этом она написала в соцсети Х.
"Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову", — написала она.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Рубио раскрыл возможные пути передачи Киеву ПВО Patriot
Вчера, 15:41
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран. Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН.
До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Рубио обсудил с Лавровым возможные варианты завершения конфликта на Украине
Вчера, 14:45
 
РоссияСШАКуала-ЛумпурСергей ЛавровМарко Рубио
 
 
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