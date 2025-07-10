https://ria.ru/20250710/rubio-2028389656.html

В США заметили странный поступок Рубио на встрече с Лавровым

В США заметили странный поступок Рубио на встрече с Лавровым - РИА Новости, 10.07.2025

В США заметили странный поступок Рубио на встрече с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову, заметила журналистка CNN Кайли Этвуд, об этом она написала в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:07:00+03:00

2025-07-10T16:07:00+03:00

2025-07-10T16:34:00+03:00

россия

сша

куала-лумпур

сергей лавров

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028391353_0:93:1005:658_1920x0_80_0_0_a821e004769e9b9ec5d65bfb09c3590a.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул главе МИД России Сергею Лаврову, заметила журналистка CNN Кайли Этвуд, об этом она написала в соцсети Х."Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову", — написала она.Глава МИД России Сергей Лавров в четверг провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран. Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН. До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.

https://ria.ru/20250710/ssha-2028382097.html

https://ria.ru/20250710/lavrov-2028367515.html

россия

сша

куала-лумпур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, куала-лумпур, сергей лавров, марко рубио