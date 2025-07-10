https://ria.ru/20250710/rubio-2028376514.html

США предложили некоторым странам отложить поставки Patriot ради Украины

США предложили некоторым странам отложить поставки Patriot ради Украины - РИА Новости, 10.07.2025

США предложили некоторым странам отложить поставки Patriot ради Украины

США предлагают странам, ожидающим поставок систем ПВО Patriot, "отложить их" ради Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:23:00+03:00

2025-07-10T15:23:00+03:00

2025-07-10T15:45:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июл - РИА Новости. США предлагают странам, ожидающим поставок систем ПВО Patriot, "отложить их" ради Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции."Страны, которые заказали батареи Patriot и которые вот-вот получат их, были бы рады, если бы одна из них добровольно отложила эту поставку и отправила их на Украину", - сказал Рубио журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028380187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина