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США предложили некоторым странам отложить поставки Patriot ради Украины - РИА Новости, 10.07.2025
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15:23 10.07.2025 (обновлено: 15:45 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/rubio-2028376514.html
США предложили некоторым странам отложить поставки Patriot ради Украины
США предложили некоторым странам отложить поставки Patriot ради Украины - РИА Новости, 10.07.2025
США предложили некоторым странам отложить поставки Patriot ради Украины
США предлагают странам, ожидающим поставок систем ПВО Patriot, "отложить их" ради Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:23:00+03:00
2025-07-10T15:45:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июл - РИА Новости. США предлагают странам, ожидающим поставок систем ПВО Patriot, "отложить их" ради Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции."Страны, которые заказали батареи Patriot и которые вот-вот получат их, были бы рады, если бы одна из них добровольно отложила эту поставку и отправила их на Украину", - сказал Рубио журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028380187.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
США предложили некоторым странам отложить поставки Patriot ради Украины

Рубио: США призвали страны, ожидающие поставки Patriot, отложить их ради Украины

© Фото : U.S. Army / Darrell AmesПуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : U.S. Army / Darrell Ames
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июл - РИА Новости. США предлагают странам, ожидающим поставок систем ПВО Patriot, "отложить их" ради Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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"Страны, которые заказали батареи Patriot и которые вот-вот получат их, были бы рады, если бы одна из них добровольно отложила эту поставку и отправила их на Украину", - сказал Рубио журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
Вчера, 15:35
 
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