США предложили некоторым странам отложить поставки Patriot ради Украины
Рубио: США призвали страны, ожидающие поставки Patriot, отложить их ради Украины
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июл - РИА Новости. США предлагают странам, ожидающим поставок систем ПВО Patriot, "отложить их" ради Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"Страны, которые заказали батареи Patriot и которые вот-вот получат их, были бы рады, если бы одна из них добровольно отложила эту поставку и отправила их на Украину", - сказал Рубио журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.