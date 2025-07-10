https://ria.ru/20250710/rubio-2028375374.html

США не прекращали оказывать военную помощь Украине, заявил Рубио

США не прекращали оказывать военную помощь Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025

США не прекращали оказывать военную помощь Украине, заявил Рубио

Подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:16:00+03:00

2025-07-10T15:16:00+03:00

2025-07-10T15:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции."В конечном итоге я бы сказал, что подавляющее большинство военной помощи, которое США предоставляют Украине, никогда не приостанавливалось и продолжается по тем же графикам, что и раньше", - сказал Рубио журналистам.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250710/rubio-2028376686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, марко рубио