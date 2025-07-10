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Подавляющая часть военной помощи США не приостанавливалась, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
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15:06 10.07.2025 (обновлено: 16:06 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/rubio-2028373249.html
Подавляющая часть военной помощи США не приостанавливалась, заявил Рубио
Подавляющая часть военной помощи США не приостанавливалась, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
Подавляющая часть военной помощи США не приостанавливалась, заявил Рубио
Подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:06:00+03:00
2025-07-10T16:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции."В конечном итоге я бы сказал, что подавляющее большинство военной помощи, которое США предоставляют Украине, никогда не приостанавливалось и продолжается по тем же графикам, что и раньше", - сказал Рубио журналистам.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028380187.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
Подавляющая часть военной помощи США не приостанавливалась, заявил Рубио

Рубио: подавляющая часть военной помощи США продолжает поступать по графику

© Фото : МИД России/TelegramГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
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"В конечном итоге я бы сказал, что подавляющее большинство военной помощи, которое США предоставляют Украине, никогда не приостанавливалось и продолжается по тем же графикам, что и раньше", - сказал Рубио журналистам.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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