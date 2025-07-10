Подавляющая часть военной помощи США не приостанавливалась, заявил Рубио
Рубио: подавляющая часть военной помощи США продолжает поступать по графику
© Фото : МИД России/TelegramГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Подавляющая часть американской военной помощи Украине не приостанавливалась и поступает по прежнему графику, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"В конечном итоге я бы сказал, что подавляющее большинство военной помощи, которое США предоставляют Украине, никогда не приостанавливалось и продолжается по тем же графикам, что и раньше", - сказал Рубио журналистам.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.