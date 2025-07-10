Рубио рассказал о новых предложениях России по Украине
Рубио: США услышали новые предложения России по Украине
© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались, заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио.
"Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении", — сказал Рубио журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии. Таким образом он ответил на вопрос о том, были ли среди озвученных представителями Москвы идей в части урегулирования украинского конфликта "новые" для Вашингтона.
Он отметил, что Соединённые Штаты продолжат контакты со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на "отсутствие прогресса" в мирных переговорах.
"Мы будем взаимодействовать с любой стороной, если это поможет достичь результата. Сегодняшняя встреча была частью такого подхода. Президент разочарован отсутствием прогресса, но мы не оставляем попытки", — пояснил он.
"Никогда не принималось политического решения остановить поставки. Были технические пересмотры касательно некоторых видов боеприпасов, но в целом помощь продолжалась и продолжается согласно установленному графику", — подчеркнул он.