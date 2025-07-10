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Рубио рассказал о новых предложениях России по Украине - РИА Новости, 10.07.2025
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14:47 10.07.2025 (обновлено: 15:32 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/rubio-2028368091.html
Рубио рассказал о новых предложениях России по Украине
Рубио рассказал о новых предложениях России по Украине - РИА Новости, 10.07.2025
Рубио рассказал о новых предложениях России по Украине
США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались, заявил в четверг... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:47:00+03:00
2025-07-10T15:32:00+03:00
украина
в мире
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались, заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио."Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении", — сказал Рубио журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии. Таким образом он ответил на вопрос о том, были ли среди озвученных представителями Москвы идей в части урегулирования украинского конфликта "новые" для Вашингтона.Он отметил, что Соединённые Штаты продолжат контакты со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на "отсутствие прогресса" в мирных переговорах."Мы будем взаимодействовать с любой стороной, если это поможет достичь результата. Сегодняшняя встреча была частью такого подхода. Президент разочарован отсутствием прогресса, но мы не оставляем попытки", — пояснил он.При этом, по словам Рубио, США не прекращали отправку военной помощи Украине."Никогда не принималось политического решения остановить поставки. Были технические пересмотры касательно некоторых видов боеприпасов, но в целом помощь продолжалась и продолжается согласно установленному графику", — подчеркнул он.
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украина, в мире, россия, марко рубио, сергей лавров, сша
Украина, В мире, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, США
Рубио рассказал о новых предложениях России по Украине

Рубио: США услышали новые предложения России по Украине

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolГлава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались, заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио.
"Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении", — сказал Рубио журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии. Таким образом он ответил на вопрос о том, были ли среди озвученных представителями Москвы идей в части урегулирования украинского конфликта "новые" для Вашингтона.
Он отметил, что Соединённые Штаты продолжат контакты со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на "отсутствие прогресса" в мирных переговорах.
"Мы будем взаимодействовать с любой стороной, если это поможет достичь результата. Сегодняшняя встреча была частью такого подхода. Президент разочарован отсутствием прогресса, но мы не оставляем попытки", — пояснил он.
При этом, по словам Рубио, США не прекращали отправку военной помощи Украине.
"Никогда не принималось политического решения остановить поставки. Были технические пересмотры касательно некоторых видов боеприпасов, но в целом помощь продолжалась и продолжается согласно установленному графику", — подчеркнул он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
США заинтересованы в четком плане урегулирования на Украине, заявил Рубио
Вчера, 15:24
 
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