https://ria.ru/20250710/rubio-2028344784.html

Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре

Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 10.07.2025

Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:13:00+03:00

2025-07-10T13:13:00+03:00

2025-07-10T14:31:00+03:00

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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходили на полях мероприятий по линии АСЕАН и продлились 50 минут.С российской стороны в них также принимали участие исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин. С американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.

https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html

куала-лумпур

сша

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Завершение встречи Лаврова и Рубио Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре завершилась, она продлилась 50 минут, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-10T13:13 true PT0M08S

Лавров и Рубио перед началом переговоров Лавров и Рубио перед началом переговоров. Видео корреспондента РИА Новости. 2025-07-10T13:13 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, куала-лумпур, сша, сергей лавров, марко рубио, ассоциация государств юго-восточной азии, малайзия, россия