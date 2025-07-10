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Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 10.07.2025
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13:13 10.07.2025 (обновлено: 14:31 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/rubio-2028344784.html
Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре
Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 10.07.2025
Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:13:00+03:00
2025-07-10T14:31:00+03:00
в мире
куала-лумпур
сша
сергей лавров
марко рубио
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходили на полях мероприятий по линии АСЕАН и продлились 50 минут.С российской стороны в них также принимали участие исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин. С американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html
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Завершение встречи Лаврова и Рубио
Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре завершилась, она продлилась 50 минут, передает корреспондент РИА Новости
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Лавров и Рубио перед началом переговоров
Лавров и Рубио перед началом переговоров. Видео корреспондента РИА Новости.
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в мире, куала-лумпур, сша, сергей лавров, марко рубио, ассоциация государств юго-восточной азии, малайзия, россия
В мире, Куала-Лумпур, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Малайзия, Россия
Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре

Лавров и госсекретарь США Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре

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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходили на полях мероприятий по линии АСЕАН и продлились 50 минут.
С российской стороны в них также принимали участие исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин. С американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.
До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
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В миреКуала-ЛумпурСШАСергей ЛавровМарко РубиоАссоциация государств Юго-Восточной АзииМалайзияРоссия
 
 
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