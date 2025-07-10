Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН, утверждает Рейтер
Reuters: Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН
© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolСергей Лавров и Марко Рубио
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Сергей Лавров и Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США утверждает, что в четверг госсекретарь Марко Рубио проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.
"Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре в четверг, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента", - говорится в сообщении издания.
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Лавров примет участие в ежегодной встрече глав МИД АСЕАН и серии пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока. В преддверии визита Лаврова в российском МИД рассказали, что министр, в частности, проведет встречу в формате Россия - АСЕАН, поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Ожидается, что "на полях" асеановских мероприятий Лавров проведет ряд встреч с азиатскими коллегами.
Ранее в госдепе США подтвердили, что Рубио примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Малайзии. США, как и Россия, являются одним из диалоговых партнеров ассоциации. Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые лично встретились на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. На той встрече стороны договорились начать работу по нормализации двусторонних отношений.