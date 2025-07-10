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Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН, утверждает Рейтер - РИА Новости, 10.07.2025
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03:04 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/rubio-2028256707.html
Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН, утверждает Рейтер
Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН, утверждает Рейтер - РИА Новости, 10.07.2025
Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН, утверждает Рейтер
Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США утверждает, что в четверг госсекретарь Марко Рубио проведет встречу с министром... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:04:00+03:00
2025-07-10T03:04:00+03:00
сша
россия
малайзия
сергей лавров
марко рубио
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США утверждает, что в четверг госсекретарь Марко Рубио проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. "Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре в четверг, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента", - говорится в сообщении издания. Лавров примет участие в ежегодной встрече глав МИД АСЕАН и серии пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока. В преддверии визита Лаврова в российском МИД рассказали, что министр, в частности, проведет встречу в формате Россия - АСЕАН, поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Ожидается, что "на полях" асеановских мероприятий Лавров проведет ряд встреч с азиатскими коллегами. Ранее в госдепе США подтвердили, что Рубио примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Малайзии. США, как и Россия, являются одним из диалоговых партнеров ассоциации. Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые лично встретились на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. На той встрече стороны договорились начать работу по нормализации двусторонних отношений.
https://ria.ru/20250704/rubio--2027091436.html
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сша, россия, малайзия, сергей лавров, марко рубио, государственный департамент сша
США, Россия, Малайзия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Государственный департамент США
Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН, утверждает Рейтер

Reuters: Рубио встретится с Лавровым на полях АСЕАН

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolСергей Лавров и Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Сергей Лавров и Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа США утверждает, что в четверг госсекретарь Марко Рубио проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.
"Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре в четверг, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента", - говорится в сообщении издания.
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Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
4 июля, 08:12
Лавров примет участие в ежегодной встрече глав МИД АСЕАН и серии пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока. В преддверии визита Лаврова в российском МИД рассказали, что министр, в частности, проведет встречу в формате Россия - АСЕАН, поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Ожидается, что "на полях" асеановских мероприятий Лавров проведет ряд встреч с азиатскими коллегами.
Ранее в госдепе США подтвердили, что Рубио примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Малайзии. США, как и Россия, являются одним из диалоговых партнеров ассоциации. Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые лично встретились на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. На той встрече стороны договорились начать работу по нормализации двусторонних отношений.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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25 июня, 11:04
 
СШАРоссияМалайзияСергей ЛавровМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
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