https://ria.ru/20250710/rossiyanin-2028426601.html

Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной

Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной - РИА Новости, 10.07.2025

Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной

Россиянин, находившийся на греческом судне Eternity, которое затонуло у берегов Йемена после атаки, все еще не обнаружен, сообщил РИА Новости в четверг по... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:32:00+03:00

2025-07-10T18:32:00+03:00

2025-07-10T18:55:00+03:00

в мире

йемен

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ансар алла

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин, находившийся на греческом судне Eternity, которое затонуло у берегов Йемена после атаки, все еще не обнаружен, сообщил РИА Новости в четверг по телефону представитель компании-судовладельца Cosmoship Management S.A. "Судьба россиянина пока не известна. Сегодня-завтра мы ждем каких-то новостей. Его все еще ищут в море. Сейчас мы подбираем человека, который говорит на русском и будет общаться с матерью моряка и с его семьей", - сказал он. Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на судно три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших - россиянин, ему ампутировали конечность. В то же время издание Times of Israel во вторник опубликовало информацию о четырех погибших со ссылкой на информированный источник. Спасательная операция идет второй день. В четверг военно-морская миссия ЕС Aspides сообщала о десяти спасенных членах экипажа. В среду правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявило, что судно полностью затонуло. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены. Атака на греческий сухогруз Eternity - это второе за несколько дней нападение на торговое судно у берегов Йемена. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла". Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20250709/rossiya-2028207758.html

https://ria.ru/20250708/sukhogruz-2027965493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йемен, израиль, красное море, ансар алла, евросоюз