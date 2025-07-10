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Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной - РИА Новости, 10.07.2025
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18:32 10.07.2025 (обновлено: 18:55 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/rossiyanin-2028426601.html
Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной
Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной - РИА Новости, 10.07.2025
Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной
Россиянин, находившийся на греческом судне Eternity, которое затонуло у берегов Йемена после атаки, все еще не обнаружен, сообщил РИА Новости в четверг по... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:32:00+03:00
2025-07-10T18:55:00+03:00
в мире
йемен
израиль
красное море
ансар алла
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин, находившийся на греческом судне Eternity, которое затонуло у берегов Йемена после атаки, все еще не обнаружен, сообщил РИА Новости в четверг по телефону представитель компании-судовладельца Cosmoship Management S.A. "Судьба россиянина пока не известна. Сегодня-завтра мы ждем каких-то новостей. Его все еще ищут в море. Сейчас мы подбираем человека, который говорит на русском и будет общаться с матерью моряка и с его семьей", - сказал он. Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на судно три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших - россиянин, ему ампутировали конечность. В то же время издание Times of Israel во вторник опубликовало информацию о четырех погибших со ссылкой на информированный источник. Спасательная операция идет второй день. В четверг военно-морская миссия ЕС Aspides сообщала о десяти спасенных членах экипажа. В среду правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявило, что судно полностью затонуло. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены. Атака на греческий сухогруз Eternity - это второе за несколько дней нападение на торговое судно у берегов Йемена. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла". Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028207758.html
https://ria.ru/20250708/sukhogruz-2027965493.html
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израиль
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в мире, йемен, израиль, красное море, ансар алла, евросоюз
В мире, Йемен, Израиль, Красное море, Ансар Алла, Евросоюз
Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной

Находившийся на затонувшем у Йемена греческом судне Eternity россиянин не найден

© Media BBGСухогруз Eternity С, атакованный у берегов йеменского порта Ходейда
Сухогруз Eternity С, атакованный у берегов йеменского порта Ходейда - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Media BBG
Сухогруз Eternity С, атакованный у берегов йеменского порта Ходейда
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин, находившийся на греческом судне Eternity, которое затонуло у берегов Йемена после атаки, все еще не обнаружен, сообщил РИА Новости в четверг по телефону представитель компании-судовладельца Cosmoship Management S.A.
«
"Судьба россиянина пока не известна. Сегодня-завтра мы ждем каких-то новостей. Его все еще ищут в море. Сейчас мы подбираем человека, который говорит на русском и будет общаться с матерью моряка и с его семьей", - сказал он.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море
9 июля, 18:35
Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на судно три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших - россиянин, ему ампутировали конечность. В то же время издание Times of Israel во вторник опубликовало информацию о четырех погибших со ссылкой на информированный источник.
Спасательная операция идет второй день. В четверг военно-морская миссия ЕС Aspides сообщала о десяти спасенных членах экипажа.
В среду правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявило, что судно полностью затонуло. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены.
Атака на греческий сухогруз Eternity - это второе за несколько дней нападение на торговое судно у берегов Йемена. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла". Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля.
"Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Сухогруз в море - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море
8 июля, 16:50
 
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