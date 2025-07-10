Судьба россиянина с затонувшего у Йемена судна остается неизвестной
Находившийся на затонувшем у Йемена греческом судне Eternity россиянин не найден
© Media BBGСухогруз Eternity С, атакованный у берегов йеменского порта Ходейда
© Media BBG
Сухогруз Eternity С, атакованный у берегов йеменского порта Ходейда
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин, находившийся на греческом судне Eternity, которое затонуло у берегов Йемена после атаки, все еще не обнаружен, сообщил РИА Новости в четверг по телефону представитель компании-судовладельца Cosmoship Management S.A.
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"Судьба россиянина пока не известна. Сегодня-завтра мы ждем каких-то новостей. Его все еще ищут в море. Сейчас мы подбираем человека, который говорит на русском и будет общаться с матерью моряка и с его семьей", - сказал он.
Россия осудила атаки хуситов на суда в Красном море
9 июля, 18:35
Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на судно три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших - россиянин, ему ампутировали конечность. В то же время издание Times of Israel во вторник опубликовало информацию о четырех погибших со ссылкой на информированный источник.
Спасательная операция идет второй день. В четверг военно-морская миссия ЕС Aspides сообщала о десяти спасенных членах экипажа.
В среду правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявило, что судно полностью затонуло. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены.
Атака на греческий сухогруз Eternity - это второе за несколько дней нападение на торговое судно у берегов Йемена. В воскресенье UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла". Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля.
"Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.