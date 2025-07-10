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Пензенская ТЭЦ-1 вскоре начнет работу в штатном режиме

Пензенская ТЭЦ-1 вскоре начнет работу в штатном режиме - РИА Новости, 10.07.2025

Пензенская ТЭЦ-1 вскоре начнет работу в штатном режиме

Пензенская ТЭЦ-1, которая обеспечивает Пензу электроэнергией и горячей водой, в течение нескольких часов вернется к штатному режиму работы после возгорания... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:07:00+03:00

2025-07-10T23:07:00+03:00

2025-07-10T23:07:00+03:00

происшествия

жкх

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олег мельниченко

т плюс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Пензенская ТЭЦ-1, которая обеспечивает Пензу электроэнергией и горячей водой, в течение нескольких часов вернется к штатному режиму работы после возгорания трансформатора, сообщил местный филиал компании "Т Плюс". Ранее в филиале "Т Плюс" сообщили, что около 18.00 мск поврежден и загорелся трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, из-за чего нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. По словам главы региона, небольшое задымление после пожара может сохраняться еще в течение суток. "Возгорание транзитного трансформатора на ТЭЦ-1 ликвидировано, электричество и вода возвращаются в квартиры горожан. В течение нескольких часов станция начнет свою работу в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале филиала компании. Директор филиала "Т Плюс" Игорь Кузьмичев отметил, что специалисты компании находятся на рабочих местах. "Начинаются работы по развороту станции в ее нормальный штатный режим", - сказал он на видео, опубликованном филиалом. Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность - 805 гигакалорий в час.

https://ria.ru/20250710/pozhar-2028355421.html

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происшествия, жкх, пенза, олег мельниченко, т плюс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)