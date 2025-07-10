https://ria.ru/20250710/rossiya-2028362966.html

Россия настроена на развитие связей с Молдавией, заявил Новак

Россия настроена на развитие связей с Молдавией, заявил Новак - РИА Новости, 10.07.2025

Россия настроена на развитие связей с Молдавией, заявил Новак

Россия настроена на сохранение и развитие многовековых связей с Молдавией и сотрудничество со всеми конструктивно настроенными политическими силами, которые... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:30:00+03:00

2025-07-10T14:30:00+03:00

2025-07-10T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия настроена на сохранение и развитие многовековых связей с Молдавией и сотрудничество со всеми конструктивно настроенными политическими силами, которые отстаивают национальные интересы республики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия настроена на сохранение и развитие многовековых связей с республикой Молдовой, продолжение диалога со всеми конструктивно настроенными политическими силами республики, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета, сохранения ее нейтрального статуса и укрепления дружественных отношений с нашей страной", - сказал Новак на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Он отметил, что Москву и Кишинев связывают давние исторические связи, вопросы традиционного добрососедства и сотрудничества. "Историческая традиция межгосударственных связей между Россией и Молдовой сложилась неслучайно - связи стран всегда укреплялись во всей общности интересов", - указал вице-премьер. Новак добавил, что Россия всегда рада видеть представителей Молдавии на различных площадках. "Ценим и стимулируем развитие межрегиональных связей между нашими странами, контакты по линии политических партий, общественных объединений и межведомственного взаимодействия", - заключил он. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель ПСРМ Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html

https://ria.ru/20250709/partija-2028237339.html

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россия, молдавия, москва, александр новак, игорь додон, василий тарлев, псрм, в мире