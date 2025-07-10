https://ria.ru/20250710/rossiya-2028338033.html
Россия стремится достичь целей на Украине мирным путем, заявил Песков
Россия стремится достичь целей на Украине мирным путем, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2025
Россия стремится достичь целей на Украине мирным путем, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:49:00+03:00
2025-07-10T12:49:00+03:00
2025-07-10T12:49:00+03:00
россия
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами, пока этого не происходит, РФ продолжает СВО. "Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250710/rossija-2028337393.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, украина
Россия, Дмитрий Песков, Украина
Россия стремится достичь целей на Украине мирным путем, заявил Песков
Песков: для России предпочтительнее достичь целей на Украине мирными средствами