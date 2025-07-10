https://ria.ru/20250710/rossiya-2028338033.html

Россия стремится достичь целей на Украине мирным путем, заявил Песков

Россия стремится достичь целей на Украине мирным путем, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2025

Россия стремится достичь целей на Украине мирным путем, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:49:00+03:00

2025-07-10T12:49:00+03:00

2025-07-10T12:49:00+03:00

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России предпочтительнее было бы достижение целей в украинском конфликте мирными средствами, пока этого не происходит, РФ продолжает СВО. "Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами мирными политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это не происходит, специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день​", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250710/rossija-2028337393.html

россия

украина

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россия, дмитрий песков, украина