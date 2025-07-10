https://ria.ru/20250710/rossija-2028427717.html

В Минцифры назвали число поданных на "Госуслугах" заявлений в вузы

В Минцифры назвали число поданных на "Госуслугах" заявлений в вузы - РИА Новости, 10.07.2025

В Минцифры назвали число поданных на "Госуслугах" заявлений в вузы

Абитуриенты в России за три недели приемной кампании подали 1,5 миллиона заявлений на поступление в вузы - это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:37:00+03:00

2025-07-10T18:37:00+03:00

2025-07-10T19:51:00+03:00

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Абитуриенты в России за три недели приемной кампании подали 1,5 миллиона заявлений на поступление в вузы - это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "Приемная кампания в самом разгаре — за три недели на "Госуслугах" подано уже более 1,5 миллиона заявлений. Это 70% от всех поданных на данный момент заявлений. За аналогичный период в прошлом году их было в 1,5 раза меньше", - сказано в сообщении. Всего сервисом воспользовались 670 тысяч человек - в среднем абитуриенты поступают в три вуза. В магистратуру и аспирантуру через "Госуслуги" было подано около 130 тысяч заявлений. Самым популярным направлением стало IT. Также в число популярных специальностей вошли "Экономика и управление", "Образование и педагогические науки", "Клиническая медицина", "Юриспруденция". "Вузы будут принимать заявления на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование на бюджет до 25 июля, на платные отделения - по решению вуза. Сроки приема в магистратуру и аспирантуру учебные заведения устанавливают сами, но приемная кампания в магистратуру должна завершиться не позднее 20 августа", - добавили в Минцифры.

https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)